Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в 'Звездных войнах': чем еще он запомнился. Фото

В понедельник, 9 сентября, стало известно о смерти знаменитого американского актера Джеймса Эрла Джонса, ему было 93 года. Значительную популярность он приобрел вне камеры, озвучив персонажа из "Звездных войн" Дарта Вейдера.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Independent Artist Group. Смерть Джонса подтвердил агент Барри МакФерсон, отметив, что актер скончался в своем доме в Гудзонской долине в Нью-Йорке в понедельник утром.

Карьера Джонса охватывает несколько десятилетий, он был одним из первых афроамериканских актеров, имевших постоянные роли, а также известен как голос CNN с фразой "This is CNN".

Джеймс Эрл Джонс стал обладателем многочисленных наград, включая две премии "Эмми", "Золотой глобус", "Грэмми", Национальную медаль искусств и почетную премию "Оскар". В 2022 году один из театров на Бродвее был переименован в его честь (на Бродвее актер дебютировал в 1958 году в "Рассвет в Кемпобелло").

Что известно о Джеймсе Эрле Джонсе

Джеймс Эрл Джонс родился 17 января 1931 года в Аркабутле, штат Миссисипи. Его отец покинул семью до рождения сына, а Джеймс вырос с дедушкой и бабушкой в Мичигане. Он много лет страдал от заикания и практически не разговаривал, пока участливый учитель не поощрил его читать стихи в классе.

Актер дебютировал на большом экране в фильме Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу" (1964).

Переломным моментом в карьере Джонса стала роль Джека Джонсона в "Большой белой надежде" (1970) – истории о первом афроамериканском чемпионе мира по боксу, которая принесла ему номинацию на "Оскар".

Широкой общественности Джеймс Эрл Джонс известен как актер озвучивания, подаривший свой голос культовому персонажу франшизы "Звездные войны" Дарту Вейдеру. Джонс и его неповторимый густой бас стали важной частью эпизодов 4-6 "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", а также третьего эпизода приквелов "Месть ситхов".

Также Джонс озвучил Муфасу в анимационных фильмах "Король Лев" – этот персонаж полюбился как детям, так и взрослым.

Как сообщал OBOZ.UA, журнал Forbes официально обнародовал список самых богатых знаменитостей-миллиардеров мира. Возглавил рейтинг Джордж Лукас, создатель легендарной франшизы "Звездные войны". Его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов (более 215 миллиардов гривен).

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