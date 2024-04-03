Отец 'Звездных войн' оказался самой богатой знаменитостью мира: он не снимает фильмы уже 13 лет

Журнал Forbes официально обнародовал список самых богатых знаменитостей-миллиардеров мира, в который в этом году вошли Джей Зи, Рианна, Тейлор Свифт, Опра Уинфри, Ким Кардашьян и другие. А вот возглавил рейтинг – Джордж Лукас, создатель легендарной франшизы "Звездные войны". Его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов (более 215 миллиардов гривен).

Большую часть этой суммы легендарный режиссер, сценарист и продюсер получил после продаж LucasFilm компании Disney в 2012 году. Об этом пишет Forbes.

В 1971 году Лукас основал компанию Lucasfilm, впоследствии ставшую одной из самых успешных кинокомпаний в мире. Он написал и срежиссировал первые шесть эпизодов "Звездных войн", а также спродюсировал все девять эпизодов. Лукас также является создателем франшизы "Индиана Джонс", над которой он сотрудничал со Стивеном Спилбергом.

Режиссер официально ушел на пенсию в 2012 году, когда продал Lucasfilm компании Disney. Он больше не снимает фильмы, однако все еще участвует в некоторых проектах своей бывшей компании, таких как сериал "Мандалорец".

Второе место в рейтинге самых богатых знаменитостей занял уже упомянутый выше Стивен Спилберг, известный режиссер таких блокбастеров, как "Челюсти", "Инопланетянин" и "Список Шиндлера". Его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов. Спилберг стал миллиардером еще в 1994 году, первым из всех режиссеров.

Тройку лидеров закрывает Майкл Джордан, легенда баскетбола. Его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов. В 2015 году он стал первым спортсменом-миллиардером, в основном благодаря сотрудничеству с Nike.

Полный перечень самых богатых звезд выглядит так:

Джордж Лукас – $5,5 млрд долларов Стивен Спилберг – $4,8 млрд долларов Майкл Джордан – $3,2 млрд долларов Опра Уинфри – $2,8 млрд долларов Jay-Z – $2,5 млрд долларов Ким Кардашьян – $1,7 млрд долларов Питер Джексон – $1,5 млрд долларов Тайлер Перри – $1,4 млрд долларов Рианна – $1,4 млрд долларов Тайгер Вудс – $1,3 млрд долларов Леброн Джеймс – $1,2 млрд долларов Меджик Джонсон – $1,2 млрд долларов Дик Вульф – $1,2 млрд долларов Тейлор Свифт – $1,1 млрд. долларов.

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