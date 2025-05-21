Украинцы в Польше пригрозили сорвать концерт российского рэпера Моргенштерна

Российский рэпер Моргенштерн, который в начале полномасштабного вторжения осудил кровавую деятельность Кремля, однако со временем "переобулся", собрался дать концерт в столице Польши – Варшаве 24 апреля. Однако будущее выступление артиста вызвало негативную реакцию у украинцев, проживающих в иностранной стране, поэтому они пригрозили сорвать мероприятие.

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На странице одного из пользователей соцсети X появился пост с лаконичной фразой: "Кенселим х*рню в субботу в Варшаве. Спасибо за поддержку". Для того, чтобы доступно объяснить, почему музыкальное шоу Моргенштерна не должно состояться, наши сограждане рассказали о "черных пятнах" в биографии россиянина.

Так, например, украинцы припомнили, что рэпер дал концерт в Одессе 8 декабря 2019 года, когда был объявлен день траура по жертвам пожара в доме Асвадурова, который произошел за четыре дня до выступления и забрал жизни 16 человек. В ответ на критику относительно неуместности проведения развлекательного мероприятия Моргенштерн выдал: "Я считаю, что день траура – это просто долбаная показуха. Давайте устроим вместо траура день крика".

В частности, в посте указано, что хотя российский артист и попал в перечень "иноагентов", не демонстрирует четкой позиции относительно кровавой политики Кремля и войны. После 24 февраля 2022 года Моргенштерн якобы высказался против полномасштабного вторжения, хотя и сделал это очень осторожно. Он выпустил песню "12", в которой поднял тему войны РФ против Украины и даже попытался строить карьеру на американском музыкальном рынке. Однако, похоже, идея оказалась совсем не прибыльной, поэтому риторика рэпера изменилась.

Моргенштерн публично извинился перед российскими слушателями и выдал, что хочет "творить для них". Он продолжает зарабатывать на гражданах РФ за рубежом, поэтому не обвиняет страну-агрессора в развязывании кровавой войны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Моргенштерн, который осудил войну и "переобулся", в неадекватном состоянии свалился на сцене.

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