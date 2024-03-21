Шансы Украины уменьшились, а потенциальный победитель сильно оторвался от конкурентов: букмекеры обновили ставки на Евровидение 2024

Рейтинг букмекерских ставок за неделю, хоть и не явил фанатам Евровидения нового лидера, но все же претерпел изменения. Из пятерки топовых исполнителей никто не выбыл, однако их шансы на победу несколько скорректировались.

К примеру, фаворит еврофанов – Baby Lasagna (Бейби Лазанья) из Хорватии – закрепил свой хороший результат, а вот для Украины ситуация начала выглядеть немного хуже. Актуальный рейтинг можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Меньше недели назад Baby Lasagna со своим зажигательным конкурсным треком Rim Tim Tagi Dim, по мнению букмекеров, мог выиграть хрустальный микрофон с вероятностью 15%. Это, хоть и даровало ему первенство, но не гарантировало разгромной победы, ведь у Украины было 14%.

На этой же неделе шансы хорвата увеличились до 20%, а его главные конкуренты – alyona alyona & Jerry Heil – имеют 12%. Такого большого отрыва от украинцев один из участников конкурса этого года добился чуть ли не впервые за много месяцев.

Не радует также, что Италия "дышит в спину" конкурсанткам из Украины с актуальным результатом 10%.

В пятерку лидеров также попали Швейцария, которую представит Nemo с песней The Code, и Нидерланды, от которых на Евровидении выступит Joost Klein с треком Europapa.

Напомним, что хорватский участник не был заявлен в числе 25 финалистов Нацотбора в своей стране, но ему предложили роль дублера на случай, если кто-нибудь из основных конкурсантов не сможет выступить. Так и вышло.

Каково же было удивление жюри, когда именно Бейби Лазанья стал безоговорочным победителем, набрав самые высокие баллы от зрителей и международных судей. Больше о звезде Хорватии и его образе вне сцены – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, Евровидение 2024 состоится в мае в шведском городе Мальмё. Украина выступит в первом полуфинале с песней Teresa&Maria.

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