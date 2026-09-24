Украинский шик в Нью-Йорке: Елена Зеленская провела важную встречу в эффектном жакете стоимостью почти 40 тысяч грн. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Нью-Йорк (США) встретилась с командой американской благотворительной организации Direct Relief. Для встречи она выбрала сдержанный, но эффектный наряд от украинского бренда Litkovska.

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На сайте бренда стоимость жакета из новой коллекции составляет 39 520 гривен. На опубликованных с мероприятия фото Зеленская предстала в жакете бежевого оттенка в клетку. Модель имеет укороченный силуэт, четкие линии кроя, контрастный черный воротник и такие же контрастные крупные пуговицы.

Благодаря закругленному низу жакет выглядит менее формально, а легкая приталенность и вырезы до линии талии подчеркивают ее силуэт. Свой образ первая леди дополнила широкими черными брюками. Такое сочетание сделало светлый жакет главным акцентом наряда.

Волосы Зеленская уложила мягкими волнами, а из украшений выбрала крупные золотистые серьги.

Интересной деталью стала брошь на жакете. Золотистая булавка в форме листочка по очертаниям напоминает лист петрушки. Она стала изящным акцентом, который придал деловому образу немного блеска, но не перегрузил его.

Стоит отметить, что на мероприятии Елена Зеленская вместе с командой Direct Relief обсудила новое партнерство с Фондом Елены Зеленской. Накануне организации подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает грантовую поддержку в размере 750 тысяч долларов. Средства будут направлены на развитие "Школ супергероев" и программы психосоциальной помощи украинским детям в 2027 году.

Благодаря этой поддержке планируется создать еще пять образовательных центров в больницах. В таких помещениях дети, проходящие длительное лечение, могут продолжать обучение, общаться со сверстниками и сохранять более или менее привычный ритм жизни.

В настоящее время в Украине работают 22 центра "Школы супергероев" в 17 регионах.

"Для нас эти два направления объединяет простой принцип: детство нельзя откладывать до окончания войны. Мы должны создавать условия, в которых дети могут учиться, развиваться, общаться и планировать будущее уже сегодня", – отметили в команде первой леди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Елена Зеленская повторила свой изысканный образ во время выхода в свет с мужем.

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