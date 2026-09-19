Елена Зеленская повторила свой изысканный образ во время выхода в свет с мужем: как выглядит один из ее самых любимых жакетов с вышивкой

Первая леди Украины Елена Зеленская всегда поражает публику своим изысканным внешним видом, а что самое интересное, не боится повторять образы. Вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, она появилась на саммите Карпатской восьмерки в элегантном черно-белом наряде, в котором ее ранее уже видели на официальных мероприятиях.

Видео дня

Общественная деятельница скомбинировала сдержанную юбку длины миди с жакетом-кимоно с особой вышивкой, что удачно подчеркнул ее силуэт. Образ она дополнила туфлями-лодочками и несколькими украшениями. Кадры с мероприятия появились в Telegram-канале украинского президента.

Для выхода в свет Елена Зеленская выбрала одну из своих самых любимых причесок — слегка подкрутила кончики волос и сделала боковой пробор для дополнительного объема. В макияже первой леди традиционно преобладали нюдовые оттенки.

Почти идентичный наряд Елена Зеленская продемонстрировала в 2023 году во время встречи с тогдашней королевой Дании Маргрете II. Образы общественной деятельницы различаются небольшими деталями, а вот белый жакет от украинского бренда ELENAREVA остался неизменным. Пиджак имеет широкие лацканы, а его главная "изюминка" заключается в вышитом цветке ириса у сердца.

Узор именно с этим растением в коллекциях дизайнера Елены Ревы стал данью уважения земле, из которой прорастает жизнь. Цветок ириса, который изображали на старинных украинских кувшинах, считался символом мужества и бесстрашия. Сейчас на сайте бренда не удается найти именно этот фасон жакета, однако ранее его стоимость составляла 521 евро (примерно 26 708 грн).

Пиджак на запах стал основой образа Елены Зеленской и в 2024 году, когда она выступила на форуме "Креативная Украина". Для появления на мероприятии первая леди отдала предпочтение более деловому стилю, поэтому заменила юбку на классические брюки.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что на руке Елены Зеленской появилось новое лаконичное украшение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!