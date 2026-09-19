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Елена Зеленская повторила свой изысканный образ во время выхода в свет с мужем: как выглядит один из ее самых любимых жакетов с вышивкой

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Елена Зеленская повторила свой стильный черно-белый образ
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Первая леди Украины Елена Зеленская всегда поражает публику своим изысканным внешним видом, а что самое интересное, не боится повторять образы. Вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, она появилась на саммите Карпатской восьмерки в элегантном черно-белом наряде, в котором ее ранее уже видели на официальных мероприятиях.

Общественная деятельница скомбинировала сдержанную юбку длины миди с жакетом-кимоно с особой вышивкой, что удачно подчеркнул ее силуэт. Образ она дополнила туфлями-лодочками и несколькими украшениями. Кадры с мероприятия появились в Telegram-канале украинского президента.

Елена Зеленская одела изысканный черно-белый наряд

Для выхода в свет Елена Зеленская выбрала одну из своих самых любимых причесок — слегка подкрутила кончики волос и сделала боковой пробор для дополнительного объема. В макияже первой леди традиционно преобладали нюдовые оттенки.

Первая леди одела жакет-кимоно от украинского бренда

Почти идентичный наряд Елена Зеленская продемонстрировала в 2023 году во время встречи с тогдашней королевой Дании Маргрете II. Образы общественной деятельницы различаются небольшими деталями, а вот белый жакет от украинского бренда ELENAREVA остался неизменным. Пиджак имеет широкие лацканы, а его главная "изюминка" заключается в вышитом цветке ириса у сердца.

Почти в идентичном образе Зеленская встретилась с Маргрете II в 2023 году

Узор именно с этим растением в коллекциях дизайнера Елены Ревы стал данью уважения земле, из которой прорастает жизнь. Цветок ириса, который изображали на старинных украинских кувшинах, считался символом мужества и бесстрашия. Сейчас на сайте бренда не удается найти именно этот фасон жакета, однако ранее его стоимость составляла 521 евро (примерно 26 708 грн).

Пиджак на запах стал основой образа Елены Зеленской и в 2024 году, когда она выступила на форуме "Креативная Украина". Для появления на мероприятии первая леди отдала предпочтение более деловому стилю, поэтому заменила юбку на классические брюки.

Елена Зеленская скомбинировала пиджак с брюками
Первая леди повторила изысканный образ

Ранее OBOZ.UA сообщил, что на руке Елены Зеленской появилось новое лаконичное украшение.

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