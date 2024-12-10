Украинский рэпер назвал истинную причину, почему российские звезды попадают в украинские чарты

Украинский рэпер Миша Правильный объяснил, почему российские исполнители продолжают занимать место в отечественных топах. Артист считает, что дело не только в прослушиваниях – россияне продолжают "подкорять" не только украинские музыкальные платформы, но и пользоваться популярностью в странах бывшего СНГ.

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Как отметил рэпер, они вкладывают средства в пиар за границей, поэтому и набирают просмотры на клипах, или прослушивания на треках. Своим мнением Правильный поделился в интервью YouTube-каналу "Прямая красная".

"Это промокампания. У них есть бабки просто, – высказался артист. – У наших нет, в основном, особенно у рэперов. А у них они есть. Все тратят деньги на маркетинг". Исполнитель называет это "проблемой украинского рэпа", считая, что отечественная рэп-индустрия еще не дошла до таких масштабов.

"Это проблема экономики Украины. Есть ли у нас ах***ные рэперы, очень крутые, которые не уступают качеству мероприятия, или России, или кому-то. Да есть куча их. У нас нет индустрии, которая бы их толкала", – говорит Правильный. Кроме того, добавил музыкант, артистам не хватает системной работы и внимания со стороны медиа.

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