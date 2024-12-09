Украинцы продвинули в топ 'старенькую' песню Тони Матвиенко, которую записали 23 февраля 2022: в чем феномен 'Кульбаби'

Украинская певица Тоня Матвиенко отреагировала на успех песни "Кульбаби" в TikTok. В последнее время композиция завирусилась в сети, став особенно популярной среди молодежи – украинцы ставят трек на фон роликов, или просто подпевают чувственным строкам.

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Как призналась артистка в студии "Сніданок з 1+1", о тренде узнала от знакомых. Впоследствии лейбл Матвиенко сообщил певице, что прослушивания песни стремительно пошли вверх.

Исполнительница рассказала, что композицию "Кульбаби" она записала 23 февраля 2022 года. Песню ей предложил исполнить продюсер и музыкант Иван Клименко. "Я была тогда уверена, что она станет хитом", – вспоминает знаменитость. Выпустили трек в декабре 2022-го, однако узнаваемость он получил только через два года. "Поэтому она такая уже "старенькая", – пошутила Матвиенко. Клип на трек снять не удалось, однако команда создала видео с фотографиями звезды, которые дополнили снимки ярко-желтых цветов.

Исполнительница предполагает, что песня могла завируситься благодаря поклонникам. "У меня есть в TikTok фанклуб очень активный. Девочка ведет, я ее лично не знаю. Возможно из-за ее активной деятельности, – поделилась певица. – Но все равно это все пошло из-за молодежи, ведь молодежь активна. Знаете, как раньше говорили: в декабре, особенно перед новым годом, песни о лете вообще неактуальны. Но эта песня..."

Кроме того, призналась Матвиенко, "Кульбаби" стали для нее своеобразным экспериментом. В работах певицы всегда прослеживалась сила голоса, а в этой песне акцент был совсем на другом. По словам звезды, ей нужно было "промурчать" строчки. "Когда мне выслали демо-версию, там девушка пела. У нее такой хороший был тембр и подача "Кульбаби", я себе решила, что хочу так же спеть", – вспоминает артистка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тоня Матвиенко уволилась из университета культуры Поплавского и назвала причину: не могу сидеть на двух стульях. Подробности – в нашем материале.

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