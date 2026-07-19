Российский блогер Александр Шпак, которого в РФ признали "иностранным агентом" и заочно приговорили к 8 годам колонии, резко высказался о соотечественниках, которые продолжают жить в России. Он заявил, что не намерен возвращаться в страну-агрессора после поддержки Украины, а также объяснил, почему до сих пор юридически не отказался от российского гражданства.

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В видео, опубликованных в Instagram, Шпак высмеял россиян, убежденных в том, что эмигранты якобы мечтают вернуться в РФ. По его словам, прожив в других странах, нормальный человек не захочет снова оказаться в России.

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"Вы искренне верите, что люди, которые уехали в другие страны, пожили в других странах, увидели мир, хотят вернуться в Россию? — сказал он. – Понятно, что, например, Симоньян (пропагандистка Маргарита Симоньян – Ред.), которая жила в Америке и так хорошо чувствует себя в России. Но таких отмороженных – всего лишь несколько. Посмотрите на Депардье (французский актер Жерар Депардье. – Ред.), на Сигала (американский актер Стивен Сигал. – Ред.) – вот они, даже эти прорашистские Z-ватники, не хотят у вас жить и находиться. Приехали, денежки получили за рекламу легитимности Путина и свалили. Ну, что тут непонятного?"

По словам Шпака, сама мысль о возвращении в страну, развязавшую полномасштабную войну против Украины, для него неприемлема.

"Жить среди вас – это уже наказание. А в страну, целью которой являются собственные и чужие страдания, кто в здравом уме вернется? Только убогие и недоразвитые", – заявил блогер.

Он также подчеркнул, что начал открыто выступать против войны с первых дней полномасштабного вторжения, когда, по его словам, еще никто не знал, чем закончится нападение РФ.

"Тему войны я поднял в первый же день, когда все было очень неоднозначно. Мало кто верил, что Украина устоит. Я начал это делать не после того, как стало ясно, что Россия увязла в войне, а с первых дней. Каждый из нас выбирает сторону", – отметил он.

Не менее резко он высказался и об ответственности граждан России за войну. По мнению блогера, россияне не могут полностью перекладывать вину только на власть.

"Вы должны нести ответственность за слабость, за то, что не участвуете в политике, за то, что вы там. Вы и есть Россия. А Россия сегодня творит зло. Платите за это. Все. Экономически, здоровьем, психикой, будущими людьми", – заявил он.

В другом видео Шпак также ответил на упрек со стороны россиян, почему он до сих пор не отказался от российского гражданства. По словам блогера, дело якобы не в нежелании, а в том, что российские власти фактически не дают ему сделать это официально.

"Говорят: "Откажись от гражданства России". В этом-то и проблема – не дают отказаться. Всеми силами удерживают", – пояснил он.

Стоит отметить, что в августе 2024 года Шпак опубликовал видео, на котором сжег российский паспорт, исполняя гимн Украины. Уже через месяц суд в Москве заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о якобы распространении "фейков" о российской армии через видео, посвященное подрыву Каховской ГЭС.

В настоящее время блогер проживает за пределами России и публикует антивоенные видеообращения, в которых поддерживает Украину и критикует российские власти и пропаганду.

Как писал OBOZ.UA, Шпак в конце 2023 года заявил, что больше не считает себя россиянином, извинился за многолетнее молчание в отношении режима Владимира Путина и подчеркнул, что не хочет больше ассоциироваться с Россией.

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