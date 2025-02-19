Украинские режиссеры Екатерина Горностай и Никон Романченко стали родителями во время Берлинале и показали первое фото малыша

Украинские режиссеры Екатерина Горностай и Никон Романченко стали родителями. Их сын родился в канун мировой премьеры документального фильма "Лента времени", участвующего в основном конкурсе Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале).

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Об этом сообщили в Суспільне Культура. "Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале минувшей ночью, как раз вовремя к завтрашней премьере "Ленты времени". Мы здоровы, переполнены радостью и немного устали", – поделилась Екатерина Горностай.

Екатерина Горностай рассказала, что беременность во время финального этапа работы над фильмом повлияла на ее восприятие детей, о которых она снимала историю. В "Ленте времени" режиссер исследует тему детства, памяти и жизненных изменений.

"Работая над лентой, мы с Екатериной хотели сделать акцент на продолжении жизни, несмотря на тяжелые времена", – отметил Никон Романченко. Для супругов фильм стал не только художественным проектом, но и личной рефлексией над жизнью и новым этапом отцовства.

"Лента времени" стала первым за почти 30 лет фильмом украинского режиссера, вошедшего в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Последней такой работой была картина Киры Муратовой "Три истории" в 1997 году. "Лента времени" претендует на "Золотого медведя" – главную награду Берлинале, а также на Documentary Award.

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