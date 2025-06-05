Украинские мужчины – самые лучшие: Алина Шаманская раскрыла главный недостаток американцев после неудачных свиданий

Украинский блогер Алина Шаманская поделилась, что дважды имела свидания с американцами, однако эти встречи не были удачными. Как пояснила инфлюенсер, во время общения с иностранцами она услышала от них довольно много лжи, поэтому отношения хочет строить только с мужчиной из Украины.

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Об этом она отметила в комментарии для проекта "ЖВЛ". В частности интернет-деятельница добавила, что ей значительно ближе украинский менталитет.

"Я была дважды на свиданиях с американцами. Я точно поняла, что не готова строить отношения с иностранцем. Все-таки украинцы самые лучшие. Наш менталитет, песни, сказки, фильмы, на которых мы росли... Американские мужчины ну очень врут. Хотя среди украинцев есть тоже те, которые, возможно, не такие честные, как хотелось бы. Но почему-то мне кажется, что в Америке это прямо тотально, и отличить нельзя", – рассказала блогер.

И все же Алина Шаманская готова открыть свое сердце для новой любви. Более того, интерне-деятельница надеется в будущем построить крепкую семью.

"Желание точно есть. Я готова к любви. Верю, что она в моей жизни однозначно произойдет. И брак, и еще о двух детях я мечтаю. Но пока, буду откровенна, я сконцентрирована на работе полностью", – отметила инфлюенсер.

Напомним, что ранее Алина Шаманская состояла в браке с актером и бывшей звездой студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком. В 2017 году они сыграли свадьбу, а со временем стали родителями сына Артура. Однако вместе встретить старость блогеру и артисту не суждено было, ведь их любовь дала трещину. В январе 2023-го Шаманская объявила о разводе, а в марте 2024-го они официально расторгли брак.

Мирно поставить точку в отношениях бывшей паре не удалось. Блогер откровенно заявляла, что Ханумак "много раз превращал ее жизнь в ад". Она призвала поклонниц внимательно относиться к выбору партнера, чтобы отцом их детей не стал неадекватный мужчина.

Недавно Алина Шаманская дала интервью Маше Ефросининой, где сообщила, что судится с бывшим мужем. Она подала иск на определение места жительства ребенка. В частности инфлюенсер заявила, что Руслан Ханумак не соблюдает условия встреч с сыном, позволяет ему смотреть контент от авторов из РФ и даже заявляет, что мальчик будет общаться на русском языке. После довольно скандального интервью актер вышел на связь и вызвал экс-избранницу на очную ставку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-супруга Узелкова рассказала о досадной ситуации во время свидания.

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