Ханумак вызвал Шаманскую на очную ставку после ее скандального интервью Ефросининой

Семейный конфликт между украинским комиком студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком и блогером Алиной Шаманской вышел за пределы личного пространства и стал предметом публичного обсуждения. После эмоционального и громкого интервью, которое Шаманская дала журналистке Маше Ефросининой, юморист записал свое обращение, в котором категорически опроверг слова бывшей жены и предложил ей провести очную ставку на глазах у всей страны, то есть одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых существуют противоречия.

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Видео он опубликовал в Instagram. В обращении Руслан Ханумак рассказал, что не планировал вступать в публичную дискуссию из-за своего ребенка, однако после интервью Алины Шаманской больше не может молчать. Он заявил, что 95% сказанного – это "клевета, вымысел, извращенная информация, бред и личное видение, которое подкреплено только эмоциями".

"Не может идти речь о поддержке и эмпатии, когда ты услышал только одну сторону. Ситуация здесь действительно очень двоякая. С одной стороны – мне совсем не нужно ничего говорить, но с другой стороны – три года и два с половиной часа на меня льют грязь без всяких доказательств, с постоянными угрозами. Без фактов, без элементарной ответственности за свои слова", – высказался Ханумак.

Он подчеркнул, что в случае, если у Шаманской есть действительные доказательства своих слов, он открыт к публичному диалогу.

"Госпожа Алина Игоревна, спохватитесь, пожалуйста. Не надо этого делать, не надо это выносить. Если у вас есть факты или доказательства, вы можете со мной сделать очную ставку в присутствии любого ведущего", – призвал юморист.

В чем обвиняют Ханумака

В своем интервью на YouTube-канале Маши Ефросининой Алина Шаманская открыто заявила, что имеет серьезные разногласия с Ханумаком в вопросе воспитания их общего сына Артура. Она обвинила экс-мужа в нарушении договоренностей, в том, что он позволяет ребенку потреблять русскоязычный контент и заявила, что Руслан настаивает, чтобы мальчик общался на русском в быту.

"Три дня назад он (Руслан Ханумак. – Ред.) начал по-украински со мной говорить. До того говорил: "Какая разница, мой сын говорит по-русски и будет на нем общаться в быту". А я говорю, что не будет. Такое впечатление, что мой сын просто едет в Россию, потому что там русские песни, фильмы, язык. А потом возвращается в Украину к маме", – заметила блогер.

Кроме того, Шаманская сообщила, что подала в суд иск на место жительства ребенка. По ее словам, она не запрещает отцу видеться с сыном, однако требует соблюдения четко установленных условий, которые, по ее словам, Ханумак систематически игнорирует.

По словам блогера, она долгое время откладывала судебный процесс, надеясь на изменения в поведении экс-мужа. Впрочем, после длительного эмоционального давления и пренебрежения ее просьбами, решила действовать официально.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шаманская заявила, что экс-муж Ханумак превратил ее жизнь в ад, и попросила помощи. Блогер признавалась, что не может спать из-за тревожного состояния, знаменующего паническую атаку.

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