Украинская звезда 'Полицейского с Рублевки' встретил страшную смерть в России: какой у него был диагноз

Во вторник, 28 октября, оборвалась жизнь звезды российского сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова. Актеру, который родился в Конотопе, однако переехал в Россию и построил там карьеру, было 40 лет.

Как сообщают росмедиа, причиной смерти артиста стал рак головного мозга. Из-за страшной болезни последние несколько дней он находился в коме.

Врачи обнаружили онкологию у Романа Попова еще в 2018 году. Тогда актер перенес операцию в Германии, после чего заявил, что смог побороть болезнь. Однако летом этого года у него произошел рецидив рака.

"Через семь лет диагноз вернулся, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, очень мало вижу левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", – писал артист в своих соцсетях.

Рассказывая фанатам о сложном диагнозе, Роман Попов отметил, что открыл сбор средств на свое лечение. Уже в сентябре была собрана необходимая сумма, чтобы актер мог пройти дорогостоящий курс химиотерапии. Однако процедуры не дали положительного результата, поэтому 11 октября Попова госпитализировали в сложном состоянии. Ему провели срочную операцию, после чего обнаружили еще и прорывную язву желудка. Актер впал в кому, а 28 октября его сердце остановилось.

Что известно об актере

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском городе Конотоп Сумской области. Карьеру он смог построить в стране-агрессоре. Сначала актер играл в КВН, участвовал в различных юмористических шоу, однако больше всего аудитории запомнился благодаря роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

В 2019 году Роман Попов сильно изменился. Он похудел на 25 килограммов ради роли, а потом сбросил еще 15 в период борьбы с онкологией. Многие поклонники даже не сразу узнали актера на показе первой сцены из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", где он сыграл того же персонажа.

Кстати, Роман Попов решил занять молчаливую позицию относительно полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В соцсетях актера нет ни одного упоминания о войне. Даже когда кто-то из пользователей сети спрашивал, помнит ли он родной город Конотоп, артист давал довольно общий ответ: "Плохо. 12 школу помню. Дом дедушки и бабушки помню. Вот, собственно, и все".

