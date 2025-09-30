В Москве умер поэт, журналист и бывший редактор "Огонька" Виталий Коротич, который родился в Киеве, но отрекся от украинского паспорта и до конца жизни оставался на стороне Кремля. Ему было 89 лет.

По сообщениям российских медиа, Коротич попал в московский госпиталь после сердечного приступа и умер вскоре. Прощание с ним запланировано на четверг, похоронят его на одном из московских кладбищ рядом с родственниками.

На смерть Коротича даже отреагировал Дмитрий Гордон, который назвал его "выдающимся поэтом", "отцом журналистики" и своим "другом".

От Киева до Москвы

Виталий Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве в семье врачей. Окончил медицинский институт, некоторое время работал кардиологом, но быстро перешел в литературу и журналистику. Он был секретарем правления Союза писателей УССР, редактировал несколько украинских изданий, в частности журнал "Всесвіт".

В 1986 году возглавил московский "Огонёк". Во времена перестройки журнал стал главным рупором гласности, а сам Коротич получил международное признание – в 1989 году его назвали "редактором года" по версии World Press Review.

Впрочем, после распада СССР он фактически оторвался от Украины: работал в США, а затем окончательно осел в Москве, где и получил российское гражданство. Сам он признавал, что украинского паспорта не имеет.

Сотрудничество с КГБ

Архивные документы свидетельствуют, что еще в 1960-х годах Коротич был завербован советскими спецслужбами под псевдонимом "Январский". Он сотрудничал с КГБ, в частности во время поездок за границу, и даже доносил на украинских интеллигентов и представителей диаспоры.

По данным историков, в отчетах КГБ указывалось, что его выступления в Канаде "способствовали процессу разложения зарубежных украинских националистических организаций". В советские времена он также информировал спецслужбы о деятельности Ивана Драча и других украинских деятелей.

Пророссийская позиция и предательство Украины

С начала 2000-х Коротич регулярно делал заявления, демонстрирующие его пророссийскую позицию. В 2011 году он подписал "письмо десяти" в поддержку тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

В 2014 году, после оккупации Крыма, он открыто заявил, что полуостров должен быть под протекторатом России и "независимым от Украины". Таким образом он фактически легитимизировал агрессию Кремля против своей Родины.

В феврале 2023 года его внесли в базу "Миротворец" с пометкой "предатель Родины". Там ему приписали пропаганду российского шовинизма, распространение кремлевских нарративов и поддержку российского нацизма и фашизма.

Несмотря на однозначно враждебную позицию к Украине, в Москве Коротич пользовался поддержкой среди политических и культурных кругов. Он оставался другом Иосифа Кобзона и сотрудничал с пророссийскими медиа.

