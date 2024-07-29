Украинская певица обвинила Алену Винницкую в краже своей идеи: что случилось и при чем здесь Сергей Большой. Эксклюзив

Молодая украинская певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, рассказала о неудачном опыте сотрудничества с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Аленой Винницкой. Исполнительница обвинила старшую коллегу по сцене в краже идеи, связанной с переводом популярного русскоязычного трека.

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Неприятной историей артистка поделилась в эксклюзивном интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA. Команда вокалистки потратила много времени и сил на создание кавер-версии известного шлягера, который не смогут услышать слушатели из-за запрета.

Певица SOWA рассказала, что вместе с творческим коллективом хотела сделать обновленную версию русскоязычного трека Алены Винницкой "Измученное сердце", перепев его на украинском. Чтобы получить разрешение и права и распространение песни, они обратились к Сергею Большому, который является избранником и продюсером знаменитости. По словам юной артистки, сначала мужчине понравился кавер, но впоследствии его мнение изменилось.

"Мы вышли на него, написали ему, даже созвонились и прислали материал. Им вроде бы все понравилось, все было окей, возникло положительное впечатление. Большой сказал, что ему нужно немного времени, чтобы прослушать остальную работу. Прошла неделя, две, а ответы не было. Потом через несколько недель нам написали, что, нет, извините, мы не можем предоставить права, потому что у нас появились некоторые планы именно на эту песню", – поделилась 20-летняя автор.

Неожиданный ответ сразу натолкнул артистку SOWA на мысль, что их идею просто украли. Она обратила внимание на то, что понимает, трек принадлежит Алене Винницкой, а ее команды он никак не касается. Однако юная звезда предполагает, если бы лейбл бывшей участницы группы "ВИА Гра" преследовал цель обновить именно этот шлягер, они бы предупредили об этом заранее. Со своей стороны, команда SOWA не тратила бы зря большое количество времени для того, чтобы перевести русскоязычную версию.

"Впоследствии я увидела, как в одном из своих интервью Алена Винницкая говорит, что у нее грандиозные планы, и она должна перевести свой хит. Я подумала о песне "Измученное сердце", потому что эта песня одна из тех, что была на слуху в те времена, и стала хитом", – добавила исполнительница.

Читайте эксклюзивное интервью с украинской певицей SOWA вскоре на OBOZ.UA

Напомним, что ранее в интервью для OBOZ.UA певица Алена Винницкая рассказала, почему внезапно исчезла из публичной жизни после начала полномасштабной войны. Звезда рассекретила темную сторону "ВИА Гра" и поделилась планами на будущее.

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