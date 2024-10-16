Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

В Нью-Йорке впервые с 2018 года состоялся показ Victoria's Secret Fashion Show 2024. После скандалов бренд переосмыслил понятие "ангелов" и пригласил не только стройных красавиц, но и представителей ЛГБТ+ и моделей plus size.

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Легенды модельного бизнеса, такие как 50-летняя Тайра Бэнкс, 50-летняя Кейт Мосс и 56-летняя Карла Бруни-Саркози, разделили сцену с новыми лицами индустрии, среди которых были Анок Яй, Лайла Мосс и Палома Элсессер. Шоу началось с выхода бразильской модели Валентины Сампайо, которая стала первым трансгендерным человеком, представлявшим бренд. Всего в Victoria's Secret Fashion Show 2024 приняли участие 52 "ангела" из разных уголков мира. OBOZ.UA самые яркие образы вечера.

Адриана Лима

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Карла Бруни-Саркози

Валентина Сампайо

Эшли Грэхэм

Анок Яй

Палома Элсессер

Барбара Палвин

Кейт Мосс

Лила Мосс

Тайра Бэнкс

Ранее OBOZ.UA писал о том, как первый за шесть лет показ Victoria's Secret, куда пригласили россиянку Ирину Шейк, обернулся провалом. Почему его назвали "самым скучным шоу в истории" – читайте в нашем материале.

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