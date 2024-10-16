УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
3,5 т.
Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

В Нью-Йорке впервые с 2018 года состоялся показ Victoria's Secret Fashion Show 2024. После скандалов бренд переосмыслил понятие "ангелов" и пригласил не только стройных красавиц, но и представителей ЛГБТ+ и моделей plus size.

Видео дня

Легенды модельного бизнеса, такие как 50-летняя Тайра Бэнкс, 50-летняя Кейт Мосс и 56-летняя Карла Бруни-Саркози, разделили сцену с новыми лицами индустрии, среди которых были Анок Яй, Лайла Мосс и Палома Элсессер. Шоу началось с выхода бразильской модели Валентины Сампайо, которая стала первым трансгендерным человеком, представлявшим бренд. Всего в Victoria's Secret Fashion Show 2024 приняли участие 52 "ангела" из разных уголков мира. OBOZ.UA самые яркие образы вечера.

Адриана Лима

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Джиджи Хадид

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Белла Хадид

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Карла Бруни-Саркози

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Валентина Сампайо

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Эшли Грэхэм

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Анок Яй

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Палома Элсессер

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Барбара Палвин

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Кейт Мосс

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Лила Мосс

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Тайра Бэнкс

Трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози: кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира. Фото

Ранее OBOZ.UA писал о том, как первый за шесть лет показ Victoria's Secret, куда пригласили россиянку Ирину Шейк, обернулся провалом. Почему его назвали "самым скучным шоу в истории" – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!