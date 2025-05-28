Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Италии. Впечатляющие кадры

Солист американской попрок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс в очередной раз продемонстрировал поддержку Украины. Во вторник, 27 мая, во время концерта в итальянском городе Милан знаменитость поднял сине-желтый флаг, который ему передали из зала.

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Исполняя популярный трек коллектива Believer, артист прошелся по сцене с украинским государственным символом. Трогательный момент сняли ценители творчества группы, которые присутствовали на музыкальном шоу.

В частности во время выступления Дэн Рейнольдс показал красноречивый знак. Звезда поднял два пальца вверх, продемонстрировав жест "мира".

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны коллектив Imagine Dragons систематически выражает поддержку нашей страны. Так, например, 5 июня 2022 года на концерте в Праге солист группы гордо поднял украинский флаг, который получил от беженки из Харькова. Позже во время музыкального шоу Дэн Рейнольдс посвятил гражданам нашего государства чувственную песню Alphaville Forever Young и пожелал, чтобы как можно скорее наступил мир.

А вот в 2023 году Imagine Dragons сняли трогательный клип на песню Crushed в деоккупированном селе Новогригорьевка Николаевской области, которое разрушили российские террористы. В видеоработе артисты раскрыли историю парня Саши, который с семьей потерял все из-за деятельности РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC.

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