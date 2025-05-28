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Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Италии. Впечатляющие кадры

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
1,2 т.
Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Италии. Впечатляющие кадры

Солист американской попрок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс в очередной раз продемонстрировал поддержку Украины. Во вторник, 27 мая, во время концерта в итальянском городе Милан знаменитость поднял сине-желтый флаг, который ему передали из зала.

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Исполняя популярный трек коллектива Believer, артист прошелся по сцене с украинским государственным символом. Трогательный момент сняли ценители творчества группы, которые присутствовали на музыкальном шоу.

В частности во время выступления Дэн Рейнольдс показал красноречивый знак. Звезда поднял два пальца вверх, продемонстрировав жест "мира".

Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Италии. Впечатляющие кадры
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Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны коллектив Imagine Dragons систематически выражает поддержку нашей страны. Так, например, 5 июня 2022 года на концерте в Праге солист группы гордо поднял украинский флаг, который получил от беженки из Харькова. Позже во время музыкального шоу Дэн Рейнольдс посвятил гражданам нашего государства чувственную песню Alphaville Forever Young и пожелал, чтобы как можно скорее наступил мир.

Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Италии. Впечатляющие кадры

А вот в 2023 году Imagine Dragons сняли трогательный клип на песню Crushed в деоккупированном селе Новогригорьевка Николаевской области, которое разрушили российские террористы. В видеоработе артисты раскрыли историю парня Саши, который с семьей потерял все из-за деятельности РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC.

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