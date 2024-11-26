Украинка на 'Мисс планета 2024' поразила национальным костюмом с подсолнухами: какое место ей прогнозируют

Виктория Ошур, представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс планета 2024", который в этом году проходит в Камбодже, продемонстрировала национальный костюм, которым будет поражать судей в финале 27 ноября. Наряд красавицы представляет собой композицию с яркими подсолнухами, которые украшают блестящий комбинезон.

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"Подсолнечник – национальный цветок Украины, а его ярко-желтые лепестки ассоциируются с бескрайними полями страны, особенно в сельскохозяйственных регионах. Он олицетворяет дух украинского народа – оптимистичный, сильный и выносливый, несмотря на проблемы", – написала Ошур на своей Instagram -странице.

Поклонники шоу поделились впечатлениями в комментариях:

"Просто фантастическое фото".

"Потрясающе".

"Королева красоты".

"Ну очень красивая. Шикарный костюм".

"Красавица в фантастическом платье".

Украинка вошла в десятку лучших конкурсанток, заняв 7 место. Уже завтра, 27 ноября, девушка выйдет на сцену, чтобы побороться за вожделенную корону. В 2023 году победительницей "Мисс планета" стала Воравалан Пхуткланг из Таиланда.

Обладательница титула "Мисс планета Украина 2024" Виктория Ошур родилась в Ивано-Франковске. В 2018 году она стала выпускницей Украинской Академии Лидерства, расположенной в Киеве, впоследствии поступив в Украинский Католический Университет на философско-богословский факультет. Раньше красавица рассказала, что интересуется жизнью народов мира, изучением иностранных языков и развитием эмоционального интеллекта.

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