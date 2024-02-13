Беженка из Украины может представить Швецию на Евровидении-2024: что известно о Марии Сур, которая участвовала в 'Голосе страны'

Уроженка Запорожья певица Мария Сур попала в финал Melodifestivalen – Национального отбора на Евровидение-2024 от Швеции. Испытывает свою судьбу она уже второй раз – в прошлом году певица заняла 9 место, а представляла свою страну Loreen.

Мария Сур с песней When I'm Gone победила в первом полуфинале фестиваля, получив 94 из 96 баллов, и автоматически попала в финал. В прошлом году она выступала с балладой о важности мечтаний, в этом году певица выбрала другое направление – дэнс-поп. А свою музыкальную карьеру Мария Сур начала с 12 сезона "Голоса країни". OBOZ.UA собрал информацию о певице и расскажет, что о ней известно.

Как мы уже отмечали, певица принимала участие в "Голосе країни-12", поэтому уже известна украинцам. Она была частью команды Нади Дорофеевой, а затем Оли Поляковой. Сур покинула проект незадолго до финала.

С началом полномасштабного вторжения России певица переехала из Запорожья в Швецию вместе с мамой. Часть ее семьи осталась в Украине, в том числе и отец. Со временем звезда познакомилась с певицей Сарой Доун Файнер. Благодаря знакомству Сур выступила на благотворительном концерте солидарности с Украиной в Avicii Arena в Стокгольме, где исполнила песню Destiny's Child "Survivor".

вместе с мамой. Часть ее семьи осталась в Украине, в том числе и отец. Со временем звезда познакомилась с певицей Сарой Доун Файнер. Благодаря знакомству Сур выступила на благотворительном концерте солидарности с Украиной в Avicii Arena в Стокгольме, где исполнила песню Destiny's Child "Survivor". С осени 2023 года она изучает шведский язык в SFI (Шведский для иностранцев), параллельно обучаясь музыке в Киевском университете дистанционно, рассказала она в интервью SVT.

В этом же интервью певица заявила, что счастлива, что ее принимают как шведку, и планирует строить свою карьеру в этой стране в дальнейшем.

"Я очень рада, что Швеция дает мне эти возможности. Меня здесь поддержали как шведку, и я получила много любви – и это делает меня действительно счастливой. Начала строить карьеру здесь, в Швеции. Сейчас не лучшее время для этого [развивать карьеру в Украине]", – объяснила она.

Пока неизвестно, будет ли представлять Мария Сур Швецию на Евровидение-2024. Судьба ее выступления решится в финале Melodifestivalen 9 марта в Стокгольме. "Мы это сделали! Вы это сделали! Безгранично благодарна за вашу поддержку и любовь ко мне. "When I'm Gone" прошла в финал", – написала она в Instagram о проходе в финал.

В знак своей маленькой победы певица появилась на фото с украинским флагом, вероятно, с гордостью за свои украинские корни.

Ранее OBOZ.UA писал о семи участниках Нацотбора на Евровидение-2024 от Украины, ставших известными из-за участия в песенных шоу. Даже многими полюбленная группа Ziferblat начинала песенную карьеру с Х-Фактора.

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