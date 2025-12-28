Украинец сделал дубляж 'Антарктиды' Птушкина на русском и поплатился: как он оправдывался

Украинский бренд-продюсер по имени Сергей стал объектом массового гнева в соцсети Threads после того, как решил "поэкспериментировать" с документальным фильмом тревел-блогера Антона Птушкина. Он с помощью искусственного интеллекта адаптировал фрагмент ленты "Антарктида" под русский дубляж, настроив даже мимику автора (липсинг) под русскую речь.

Вместо восторга от технологий, пользователи Threads раскритиковали автора инициативы. Они обвинили мужчину в популяризации русского языка во время войны, пиратстве и пренебрежении к авторскому праву, несмотря на то, что Птушкин принципиально снимает контент на украинском.

В комментариях украинцы жестко отреагировали на увиденное. Среди реакций – обвинения в краже интеллектуальной собственности, непонимании языкового контекста войны и сознательном продвижении русского языка и перевода украинского контента специально для россиян. В частности, пользователи писали:

"Пора накидать жалоб за нарушение интеллектуальной собственности".

"Победа! Нейронкой приходится переводить славянский язык, потому что московиты "не панимают".

"Как оно, заниматься пиратством и воровать продукт интеллектуального труда других? Хотя чего я спрашиваю... Очевидно, вы очередной московит с национальной идеей воровать все, что видите: от унитазов до видео".

"Чисто ради любопытства, почему именно русский язык выбрали, а не английский, казахский, белорусский и т.д.?"

"А зачем ты, будучи в Украине, делаешь это "рос. языком"?"

"Четвертый год войны. Поплавленный киевлянин примерно в одно время с массированной атакой на Киев, длившейся более 16 часов, переводит видео Птушкина на "русский", чтобы россиянам было "удобнее" смотреть выпуск об Антарктиде".

На это бренд-продюсер отреагировал лишь спустя сутки, заявив, что его не так поняли.

"Люди, вы с ума сошли. Я просто показал, как работает нейронка на коротком отрезке, а также поностальгировал по старому доброму Птушкину. Какие еще нарушения авторского права? Я никуда ничего не публикую и тем более не зарабатываю на этом, с уважением к творчеству Птушкина", – оправдался он.

В ответ пользователи заметили, что сам факт размещения видео в соцсетях уже является публикацией: "Так вы его уже опубликовали. Здесь, в Threads. "Нигде не публиковать" – это когда сам себе посмотрел, друзьям показал все. А здесь уже опубликовали".

Сейчас что само видео, что комментарии с возмущением со страницы удалены.

Этот скандал развернулся на фоне недавней истерики в российском сегменте интернета. Когда Птушкин выпустил "Антарктиду" исключительно на украинском языке, россияне засыпали его хейтом. Их возмутило, что блогер "закрыл доступ для России" и делает контент для "двух людей из-под Винницы".

В то же время зрители из Казахстана, Узбекистана и Беларуси продемонстрировали совсем другой подход. Они массово пишут комментарии о том, что готовы учить украинский, чтобы смотреть качественный контент Птушкина, и выражают поддержку его позиции.

Что известно о фильме "Антарктида"

Это документальная лента, посвященная жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский". Антон Птушкин собственноручно снял все этапы пути: путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", жизнь внутри станции, ежедневный быт и работу полярников в условиях Антарктики.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий подчеркивал, что фильм является доказательством того, что Украина имеет науку и кинодокументалистику мирового уровня. По его словам, мощные научные исследования и уникальную природу могут качественно заснять не только NASA или National Geographic, но и украинские авторы.

