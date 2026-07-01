Украинец Даниэль Скрипник представил в Мюнхене уникальный арт-перформанс для The Weeknd

25 июня украинский художник и автор творческих перформансов Даниэль Скрипник провел в Мюнхене арт-акцию, посвященную мировой суперзвезде The Weeknd. Мероприятие состоялось накануне концерта артиста в Мюнхене при поддержке Kiss My Apps и стало продолжением авторского формата творческих перформансов, который Даниэль ранее развивал в Украине.

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В центре проекта – идея объединения украинского креатива с глобальной поп-культурой посредством художественного жеста. Для этого Даниэль подготовил специальный арт-объект и представил его в рамках мероприятия, посвященного артисту.

Это не первая личная встреча Даниэля с The Weeknd, однако именно в этот раз он впервые реализовал для него полноценный креативный перформанс такого формата – как отдельный художественный акт, а не просто фан-инициативу.

"Я давно практикую такой формат творческих акций в Украине и вижу, что он работает. Поэтому хотелось расширить масштаб этой идеи и проверить её уже на международном уровне, амоим партнёром в этом перформансе стала компания Kiss My Apps.К тому же мне было интересно сделать то, чего, насколько мне известно, раньше никто из фан-сообществ артистов не делал. Именно в этом для меня и заключается ценность творчества – находить новые способы коммуникации между людьми, культурой и искусством", – комментирует Даниэль Скрипник.

Особое значение событию придает и то, что проведение перформанса совпало с днем рождения самого Даниэля. По его словам, сложно было придумать более символический подарок себе, чем возможность воплотить идею, над которой он работал долгое время.

Перформанс получил отклик не только среди поклонников The Weeknd, но и у самого артиста – видео творческой акции он отметил лайком в соцсетях. А уже через несколько часов история вышла за пределы соцсетей: во время шоу на Allianz Arena артист узнал Даниэля среди зрителей, и между ними состоялся невербальный диалог со сцены (см. видео здесь). Для художника этот момент стал особым подтверждением того, что искусство действительно находит своего адресата.

Стоит также отметить, что нынешний тур The Weeknd является последним под сценическим именем артиста, что придает событию дополнительный контекст и символизм.

"Для меня важно не только создавать творческие проекты, но и говорить об Украине на международном уровне. Я ценю возможность быть частью таких историй и показывать, что украинский креатив может звучать глобально", – добавляет Даниэль.

** Среди других проектов Даниэля – работы для Imagine Dragons, Бритни Спирс, Билли Айлиш и Майкла Джексона (фильм "Michael"). В то же время в Украине он реализовывал творческие коллаборации с Тиной Кароль, Jamala, Jerry Heil, Ziferblat, TVORCHI и другими, последовательно развивая собственный формат креативных перформансов и культурных мероприятий.