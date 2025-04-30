Украина впервые за две недели сместилась в рейтинге букмекеров Евровидения 2025: какое место нам прогнозируют сейчас

Уже в мае артисты из разных стран встретятся на международной арене 69-го песенного конкурса Евровидение, который состоится в швейцарском городе Базель, чтобы побороться за желанный хрустальный микрофон. Чем ближе музыкальное состязание, тем активнее букмекеры делятся прогнозами на победителя, а рейтинг постоянно обновляется. Так украинская группа Ziferblat впервые за две недели изменила свою позицию.

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Начиная с 12 апреля артисты занимали 11 строчку в рейтинге, а 28 числа сместились на 13 место. Однако делать какие-либо выводы относительно результата песенного конкурса рано, ведь никакие прогнозы букмекеров не могут точно предсказать лидеров Евровидения.

Украина ощутила на себе такую тенденцию в 2024 году. Тогда перед самым финалом музыкального соревнования дуэт alyona alyona & Jerry Heil резко опустился с четвертой на шестую строчку в рейтинге букмекеров. Впрочем, их исполнение конкурсной композиции Teresa & Maria настолько впало в душу зрителям, что они заняли почетное третье место.

Да и группа Ziferblat вызывает не меньшее восхищение у еврофанов. Коллектив не выбывает из перечня фаворитов песенного конкурса этого года и по прогнозам может занять седьмое место в финальной десятке. Шансы артистов финишировать в топ-10 музыкального соревнования оценивают в 55%.

Кстати, конкурсная композиция представителей Украины на Евровидении 2025 уже успела покорить иностранцев. Когда Ziferblat представили обновленную версию трека Bird of Pray, очень быстро собрали большое количество положительных комментариев от еврофанов.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа Ziferblat рассказала, чего ожидать от номера Украины на Евровидении 2025 года.

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