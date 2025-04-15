Букмекеры могут ошибаться: какое место Украине прогнозировали на Евровидении 2024 и на сколько оно не совпало с реальностью

Гранд-финал Евровидения 2024, состоявшийся почти год назад в шведском Мальме, еще раз доказал: никакие прогнозы букмекеров не могут точно предсказать итоговые результаты песенного конкурса. Особенно это почувствовали украинские поклонники, наблюдавшие за стремительными изменениями в букмекерских таблицах за несколько часов до финала. Украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil, которому еще утром в день финала прочили 4 место, почти перед самым финалом оказался лишь на 6 строчке. Впрочем, по итогам голосования он удивил Европу – занял третье место благодаря сильной поддержке зрителей.

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Как это часто происходит, после второго полуфинала букмекеры неожиданно сменили пятерку фаворитов. В топ стремительно ворвались участники, ранее не считавшиеся главными претендентами на победу – в частности, француз Slimane, взбудораживший фанатов акапельным исполнением песни Mon amour. Украинки, еще ни разу не выпадавшие из топ-5, вдруг оказались на шестой позиции, что вызвало беспокойство как у зрителей, так и у самих артисток. OBOZ.UA вспомнил, как проходили голосования и прогнозы.

Эту ситуацию, вероятно, усложнил еще и порядковый номер в финале – второй. Постановщица выступления Таня Муиньо назвала это "смертельным пятном", имея в виду, что выступать в начале шоу – не самая выгодная стратегическая позиция.

Однако, как показали итоги гранд-финала, именно зрительское голосование стало решающим. Международные судьи были сдержанными в своей оценке – всего 146 баллов для Украины, тогда как зрители отдали 307 баллов, что позволило артисткам подняться на третью строчку. Этот пример еще раз показал, что букмекеры могут учитывать предыдущие репетиции, ставку фанатов и общее медийное настроение, однако не способны предсказать эмоциональный эффект живого выступления на сцене.

Победитель того года – представители Швейцарии Nemo с песней The Code – получили самые высокие оценки как от жюри, так и от зрителей. В их победе букмекеры не сильно прогадали – перед финалом именно они закрывали топ-3 рейтинг вероятных победителей. В то же время Украина, которой прочили лишь шестое место, смогла обойти Францию, Ирландию и Израиль, и доказать, что любовь зрителей способна изменить все.

Поэтому делать выводы только на основе ставок букмекеров – ложная стратегия. Ведь Евровидение – это не только техника, хореография и прогнозирование, но прежде всего – эмоция, которую трудно измерить цифрами.

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