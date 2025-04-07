Группа Ziferblat рассказала, чего ожидать от номера Украины на Евровидении 2025: образов из Нацотбора не будет

Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидения 2025 в Швейцарии уже в начале мая, раскрыла подробности подготовки к выступлению. Музыканты поделились планами изменения сценического образа, сотрудничества с известным дизайнером и презентовали идею масштабной инициативы, которая будет сопровождать их участие в конкурсе.

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По словам участников группы, на международной арене выступление Украины будет совсем не таким, каким его видели украинцы на Нацотборе. В то же время артисты подчеркнули в интервью Insider: Евровидение – это не только музыка, но и уникальная платформа, чтобы еще раз напомнить миру о войне в Украине.

"Выстраиваем правильную коммуникацию с иностранной аудиторией, сделав акцент на социальных проектах, которые крайне необходимы Украине. Уже в начале апреля мы объявим о большой, важной гуманитарной инициативе, с которой и отправимся в Швейцарию. Убеждены, вам это понравится – ведь меседжи, которые мы подготовили, хорошо известны европейцам не только на словах, но и на практике", – заинтриговал солист Даниил Лещинский.

Этот специальный проект, по словам музыкантов, станет важной составляющей их участия в конкурсе. Его цель не просто обратить внимание на войну, а показать, как культура, музыка и международная поддержка могут стать катализатором для позитивных изменений.

Новый образ для Евровидения

Отдельное внимание – сценическим образам, которые группа представит на сцене Евровидения. В финале Нацотбора 2025 года Ziferblat запомнились благодаря стильному, однако сдержанному визуальному решению. Над ним работали стилист Родион-Олег Шурыгин-Грекалов и режиссер Илья Дуцик. Но, как признаются музыканты, эти костюмы только начальный вариант.

"Что касается уже самого Евровидения, то, как мы уже отмечали ранее, образы будут совсем другие. Наши предыдущие костюмы крутые, но с новым стейджингом не передают полностью идею и настроение песни", – поделился гитарист Валентин Лещинский.

К работе присоединился всемирно известный дизайнер, имя которого группа пока держит в тайне. Известно лишь, что он создавал сценические образы для итальянских рокеров Måneskin во время мирового тура, работал с Сабриной Карпентер и несколькими победителями и фаворитами Евровидения предыдущих лет.

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