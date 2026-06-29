"Украина – это младшая сестра": продюсер рассказал, почему Верку Сердючку до сих пор любят в России, несмотря на войну

Украинский продюсер и медиаменеджер Денис Путинцев рассказал, почему образ Верки Сердючки на протяжении многих лет пользовался популярностью в России и почему часть российской аудитории до сих пор воспринимает украинского артиста, несмотря на полномасштабную войну. По его словам, в РФ Сердючку воспринимали не как представителя отдельной украинской культуры, а через стереотипный образ "веселого хохла".

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Об этом Путинцев рассказал в интервью "Сила мистецтва" и отметил, что популярность Сердючки в России была связана с тем, что ее сценический образ соответствовал навязанным представлениям об Украине.

"Сокира" (речь идет о фрагменте из песни "Міцні, засмальцьовані руки" группы Ot Vinta! – Ред.), вышиванка, борщ, гопак, водка, Сердючка... Особенно образ Сердючки. Почему он "зашел" в Российской Федерации? Потому что это "хохол". "Хохол", переодетый в женщину, который производит все, с чем ассоциируется в России", – пояснил продюсер.

По словам Путинцева, российская аудитория воспринимала этот образ как развлечение, не улавливая за ним более глубокого культурного смысла. Он пояснил, что для многих россиян Сердючка была олицетворением стереотипного представления об украинцах – веселых, ярких и "хлебосольных".

"Они воспринимали это как веселых "хохлов". Этот образ – сало, водка, гопак, борщ – они все это так воспринимали", – отметил он.

Продюсер добавил, что подобное отношение было частью более широкой проблемы восприятия украинской культуры в России. На протяжении многих лет там формировался миф об Украине как о "младшей сестре", которая якобы не обладает собственной самостоятельностью.

"Они идеологически отравлены представлением о том, что Украина – это младшая сестра. Они искренне считают, что мы от них ушли?" – сказал Путинцев.

Он привёл сравнение, объясняя логику такого восприятия: "Представь, что ты младшая сестра, а твой старший брат – алкоголик, наркоман, насильник, избивает маму, убил папу, отсидел срок, вернулся, а ты ушла из квартиры, потому что не хочешь с ним жить. Ну но ведь это твой старший брат. Почему ты не хочешь с ним жить?"

Путинцев также отметил, что подобные стереотипы касались не только Сердючки, но и украинской музыки в целом. По его словам, российская культурная политика годами формировала представление о том, что российское – "выше и качественнее", а украинское – второстепенно.

"Для меня все украинское было второсортной клоунадой, смешным "хохолом". А все русское для меня... как это вообще может быть?" – вспомнил он о своем восприятии украинской музыки в прошлом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как всемирно известный режиссер расхвалил Сердючку на глазах у голливудской элиты.

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