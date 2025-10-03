'Такой талант я вижу впервые в жизни!' Стало известно, как всемирно известный режиссер расхвалил Сердючку на глазах у элиты Голливуда

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал, что творчество яркой исполнительницы Верки Сердючки, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, произвело незабываемое впечатление на американского режиссера Пола Фига. Кроме того, что после первой встречи с артисткой сценарист захотел снять ее в своем фильме, так еще и засыпал комплиментами на глазах у элиты Голливуда.

Как вспомнил Никитин, всемирно известного режиссера познакомили с Сердючкой его друзья в Лондоне. По словам продюсера, Пол Фиг сразу "влюбился" в эпатажный образ звезды, поэтому пригласил ее сняться в фильме "Шпионка", несмотря на то, что процесс создания ленты был в самом разгаре. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Они согласились на все условия, все деньги, все контракты. Все сразу подписали и сказали: "Мы вас ждем". Мы прилетели в Будапешт, подходим к Полу Фигу, говорим: "Добрый день, давайте знакомиться". А он такой: "Друзья, я все о вас знаю. Знаю все ваши песни, смотрел ваши миниатюры, знаю вашу биографию. Не надо мне рассказывать, не будем терять время", – вспомнил продюсер разговор с известным режиссером.

По словам Юрия Никитина, тогда Пол Фиг даже просил разрешения у Андрея Данилко, чтобы познакомить его со своей женой. Оказалось, что женщина тоже была в восторге от творчества Верки Сердючки.

Однако самым впечатляющим был поступок режиссера на закрытой вечеринке по случаю премьеры ленты "Шпионка". Как вспомнил Никитин, на мероприятии собралась элита Голливуда, как, например, руководители 21st Century Fox и куча популярных актеров.

"Я подхожу к ведущей и говорю, что сейчас наш выход, давайте проговорим, как будем представлять Верку Сердючку. Подходит Пол Фиг и говорит: "Я сам представлю". Он выходит на сцену, становится на колени и говорит: "Я встречал многих талантливых людей, которых бесконечно уважаю. Но такой талант я вижу впервые в жизни!", – рассказал продюсер.

Кто такой Пол Фиг

Пол Сэмюэл Фиг – американский режиссер, продюсер и сценарист. Он родился 17 сентября 1962 года в городе Маунт-Клеменс, США.

В 1995-м Пол Фиг попробовал себя в роли актера, сыграв советника Тима в комедии "Толстопуз". Позже он присоединился к созданию ситкомов "Шоу Джеки Томаса" и "Сабрина – маленькая ведьма".

В 1999 году на экраны вышел сериал "Хулиганы и ботаны", который создал Пол Фиг. Вскоре он стал режиссером проектов "Офис", "Косяки", "Безумцы" и "30 потрясений". Среди других известных работ Пола Фига фильмы "Простая услуга" и "Служанка".

