Участница 'Холостяка 13' Елизавета Луцюк прокомментировала свой вылет с проекта: было максимально тяжело из-за конкуренции

Участница шоу "Холостяк 13" с Александром "Тереном" Будько, модель и диджей Елизавета Луцюк прокомментировала свой вылет с проекта в четвертом выпуске. Как объяснил свой выбор главный герой, его разочаровало поведение девушки, ведь она совсем не интересовалась "холостяком".

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В результате воин не вручил красную розу участнице. "На последней неделе мне было максимально тяжело, потому что, когда ты находишься в такой конкуренции и обстановке, где у тебя ограниченное время общением с мужчиной, который тебе нравится, начинается полное самокопание в себе", – написала Луцюк на своей Instagram-странице. Диджей продолжила: из-за напряженной атмосферы столкнулась с сомнениями в себе.

Во время прощания с Будько, который отметил, что Елизавета не готова к серьезным отношениям, девушка почувствовала настоящую боль. "На моей последней церемонии роз я действительно почувствовала боль, которая очень видна по моим глазам. Я была всегда искренней и настоящей, поэтому было очень досадно, что в этот раз тоже не сложилось, – говорится в сообщении. – Но такое случается. Это нормально, когда у вас не возникает конект, поэтому я продолжаю дальше развиваться, счастливо жить жизнь и, конечно, давать возможность себе влюбляться и строить новые отношения".

Напомним, в четвертом эпизоде 13-го сезона шоу "Холостяк" "Терен" пригласил на свидание "на вылет" SMM-ницу Ксению Щербан и модель Елизавета Луцюк. В результате обе участники не получили розы. В конце концов Будько попрощался с диджеем. Подробности – в нашем материале.

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию четвертого эпизода "Холостяка 13". В новой серии девушки поехали в Карпаты и устроили первую ссору. Подробности – смотрите здесь. В частности, вероятная победительница шоу Инна Белен прокомментировала скандал на проекте.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как участница "Холостяка 13" прокомментировала ссору девушек в Карпатах и заявила о монтаже: я разочарована.

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