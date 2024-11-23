Разочаровала 'Терена' своим поведением: кто покинул 'Холостяк 13' в четвертом выпуске

Главный "холостяк" страны Александр "Терен" Будько определил участниц шоу "Холостяк 13", которые прошли до следующего 5 выпуска "самого романтического проекта" Украины. Он подготовил розы для 8 девушек, а одна уехала домой.

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Еще в самом начале шоу участниц было двадцать, а за четыре выпуска из проекта вылетело уже 12. Среди них: SMM-ник Екатерина, хирург Полина, фотограф Лаура, Анна, юрист Юлия, Инна, которую "Терен" пригласил на шоу лично, блогер Маричка, сомелье Алина, хенд-мейд мастер Татьяна, военная журналистка Светлана, психолог Илона и сейчас – ди-джей Елизавета. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал детали.

На свидании "на вылет" Александр Будько не вручил цветок ни одной из приглашенных на встречу участниц, а именно ди-джею Лизе Луцюк и SMM-нику Ксении Щербан.

Однако на церемонии роз "Терен" все же решил, что попрощается с Елизаветой. По его словам, девушка за все четыре недели на проекте почти не интересовалась "холостяком". Однако она много рассказывала о своей многогранности и саморазвитии как модели, так и студентки и ди-джея. В частности, она заявляла, что очень хочет уехать за границу на около 8 месяцев, чтобы поработать с одним модельным агентством.

В то же время "холостяк" лелеет семейные ценности и ищет более "приземленную" любимую.

"Я не увидел в ее планах себя", – прокомментировал Александр "Терен" Будько свое решение.

Ранее OBOZ.UA писал, Саша Шульгина рассекретила, как режиссеры уговаривают "холостяков" избрать "правильную" победительницу. Участница призналась, что не входила в планы СТБ, а организаторы не думали, что им пойдут наперекор. Она стала победительницей шоу только через один пункт, который не был добавлен в контракт на участие. Благодаря этому "холостяк" смог уговорить организаторов избрать в финале любимого человека.

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