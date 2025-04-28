'Уберите бабушку с экрана': Наталья Андрейченко, которую называли 'самой красивой актрисой СССР', довела до бешенства россиян заявлением о мире

Артистка Наталья Андрейченко, которую в свое время считали одной из самых красивых актрис СССР, неожиданно выступила против войны. Она произнесла положение Меморандума международной молодежной солидарности ради мира, где отметила важность прекращения вооруженных конфликтов, чем сильно разозлила россиян.

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Соответствующее видео звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" разместила на личной странице в Instagram. Услышав такую позицию актрисы, граждане РФ начали активно приписывать ей диагнозы, как например маразм и деменцию, а также выгонять из страны-агрессора.

"Всемирный молодежный совет мира. Избрав в этот совет самых старательных в познании, чистых в помыслах, сильных в принципах, дерзких в творчестве и самых гуманных в сердцах, назвав их хранителями мира и приняв из рук наших старших и мудрых наставников в составе Всемирной Общественной Ассамблеи братское, ордынское право и честь хранить правду, придерживаться принципов великой победы, мужества противостоять войне и верности миру. Должны достичь ключевой цели, выраженной в четвертом пункте Ялтинской конференции 1945 года, устранение социальных, экономических и политических причин войны", – заявила актриса.

В подписи к видео Андрейченко отметила, что этот меморандум невероятно важен для всех людей, кто поддерживает мир и хочет жить спокойной жизнью.

Однако, похоже, россиянам инициатива артистки остановить вооруженные конфликты совсем не пришлась по душе. Жители РФ начали откровенно оскорблять Наталью Андрейченко и отмечать, что ей не место в стране-агрессоре:

"Прочь из России к себе на остров, одичала совсем".

"Уберите бабушку с экранов".

"Это что было? Прекратите впускать в страну эту маразматичку, пусть эта лягушка квакает в Мексике!"

"Да маразм старческий у нее".

"Да эту сумасшедшую даже не хочется слушать!"

Стоит отметить, что раньше у Наталии Андрейченко, которая долгое время жила в Мексике, была несколько другая позиция. В 2024 году она заявила, что прослушала пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина от начала до конца и считает диктатора "человеком с красивым, но железным сердцем". Более того, актриса заявляла, что расплакалась от слов главы Кремля, ведь он якобы относится к россиянам как к "членам одной семьи".

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. В индустрии кино она дебютировала в 1975-м, приняв участие в ленте "От звезды к звезде". Успеха ей удалось достичь благодаря проекту "Сибириада", который был отмечен специальным призом на Каннском кинофестивале. Впоследствии Андрейченко впала в сердца зрителей участием в проектах "Мэри Поппинс, до свидания!", "Военно-полевой роман" и "Прости". В молодости ее считали одной из красивейших актрис кино СССР.

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