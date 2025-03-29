Набившая тату с Бандерой певица Наргиз выступила с флагом Украины и разозлила путинистов

Российская певица из Узбекистана, гражданка США Наргиз Закирова, высказывающаяся против войны, за что ей запретили въезд в Россию до 2072 года, а затем набившая тату со Степаном Бандерой, выступила на концерте в Майами, США, с флагом Украины. Она накинула флаг себе на плечи и в таком образе стояла перед зрителями.

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В свои InstaStories она опубликовала видео с концерта, а именно с того момента, когда в очередной раз поддерживала украинцев. "Слава Украине!" – скринкула она со сцены, однако почти никто в зале не ответил.

По словам пропагандистских медиа, на экране также был ярко виден украинский Трезубец, однако на видео с выступления он не попал.

Интересно, что Наргиз для шоу надела черное платье с фатиновой юбкой, через которое можно было хорошо увидеть татуировку с лицом борца за независимость Украины Степана Бандеры. Образ врага России она соединила с флагом Организации украинских националистов. К слову, на руке у нее есть набитый герб Украины – Тризуб.

Однако россиянам ее активные проукраинские действия не нравятся. Ее критикуют в пабликах и называют безумной:

"Ну а что, это чучело очень органично вписывается в мерзкую компашку Панина, Скворца и Пугала. Отвратительны и внутри, и снаружи".

"Ведьма".

"Большое количество тату признано психическим отклонением. Поэтому неудивительно то, что она так себя ведет. Больная".

"Сатанистка".

Напомним, что на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Наргиз решила поддержать украинцев и спела "Ой, у лузі червона калина". Знаменитость накинула на плечи флаг Украины и исполнила песню в центре автомагистрали.

Она подписывала фото для фанатов на украинском языке и признавалась в финансовой помощи Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Россия отомстила певице Наргиз за поддержку Украины. Власти страны-террористки добились отмены концертов проукраинской артистки в Европе и ОАЭ.

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