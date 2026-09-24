У Сергея Соседова осталась пожилая мать: как единственный близкий человек путиниста отреагировала на его смерть и при чем здесь "мошенники"

Российский музыкальный критик и ярый сторонник Кремля Сергей Соседов внезапно умер в Якутии, оставив свою 85-летнюю мать Антонину Петровну. Женщина, которая жила с сыном вдвоем и теперь осталась без единственного близкого человека, сначала даже не поверила в его смерть – решила, что звонят мошенники.

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Об этом пишут российские медиа. Соседов не имел ни жены, ни детей, в свои 58 лет жил с матерью. Последний раз они виделись 21 сентября, когда мужчина отправился на другой конец России на работу. Он планировал вернуться в Москву 28 сентября, однако этого не произойдет.

Антонина Петровна рассказала российским медиа, что якобы до последнего не могла поверить в то, что произошло.

"Я никакая, как я могу себя чувствовать, когда он 21 сентября в ночь улетел в Якутию, а сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то? В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Нет, еще не привезли. Никто не верит, не может так быть", – сказала мать Соседова.

По ее словам, она даже отговаривала его ехать так далеко, но Соседов отвечал, что должен работать.

"Я не думаю, что это выдумка, просто не могу. Он нормальный, в общем-то нормальный, я ему говорила: "Зачем ты едешь так далеко?" Ну, работа, есть работа. Что я буду делать, ой, Господи. Ну как же так, такое бывает..." – рассказала мать путиниста.

Наиболее показательной стала ее первая реакция на звонок. Женщина не сразу поняла, что речь идет о настоящей трагедии, поэтому решила: ее просто пытаются обмануть.

"Не хотела верить. Я думала, это какой-то обман. В начале девятого позвонил какой-то продюсер. Я думала, что это просто кто-то шутит или мошенники. Сейчас рядом никого нет, мы с ним вдвоем жили", – сказала она.

23 сентября стало известно, что Соседов скончался в возрасте 58 лет во время гастролей в Якутии. По информации российских медиа, он поскользнулся на лестнице, упал и ударился головой. Мужчину якобы доставили в больницу, где он умер во время операции.

По словам источника в окружении Соседова, он "ни на что не жаловался", а то, что произошло, было несчастным случаем.

В то же время российский продюсер Сергей Дворцов утверждал, что после съемок у критика ухудшилось самочувствие. Именно поэтому, согласно другой версии в российских медиа, причиной смерти якобы мог стать оторвавшийся тромб или проблемы с сердцем.

Для украинской аудитории Соседов был известен прежде всего как судья "Х-Фактора" на СТБ. Когда-то он завоевывал популярность в Украине, однако впоследствии фактически отвернулся от страны, которая предоставила ему площадку для работы.

После 2014 года, а особенно после начала полномасштабного вторжения РФ, Соседов открыто поддерживал прокремлевскую позицию, оправдывал российскую агрессию и повторял пропагандистские тезисы об Украине. Он, в частности, называл наше государство "больным" и говорил о якобы "неонацистской пропаганде".

"Там такая неонацистская пропаганда, просто адская. Геббельс отдыхает", – заявлял Соседов.

Также путинист оправдывал оккупацию Крыма Россией. В 2017 году его внесли в базу "Миротворца", а 15 января 2023 года Украина ввела против него санкции.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кондратюк рассказал, как администраторы "Х-Фактора" в курилке поставили на место Соседова из-за Крыма. По словам продюсера, российский музыкальный критик несколько раз пытался оправдать аннексию полуострова.

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