23 сентября стало известно, что российский музыкальный критик, телеведущий и путинист Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет вовремя гастролей в Якутии. По предварительной информации, он поскользнулся на лестнице, ударился головой и получил смертельную травму.

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В то же время другие источники называют возможной причиной смерти оторвавшийся тромб и проблемы с сердцем. Различные предположения активно обсуждаются в российских СМИ.

Что же случилось с Соседовым

Как стало известно, Соседов находился на гастролях в Нерюнгри в Якутии, где 25 сентября должен был возглавить жюри конкурса "Жемчужина ДВ 2026".

Источник из окружения музыкального критика назвал происшествие несчастным случаем и опроверг сообщения, распространявшиеся в соцсетях о тромбе и проблемах со здоровьем.

"Все было в порядке. Он ни на что не жаловался. Это несчастный случай, он поскользнулся на лестнице", – подчеркнул источник.

По информации еще одного Telegram-канала, Соседов упал с лестницы и ударился головой, когда шел на завтрак. Сначала сообщалось, что смерть могла наступить в результате полученных травм, однако впоследствии канал со ссылкой на коллег критика назвал другой возможной причиной падения – оторвавшийся тромб.

По имеющимся данным, примерно неделю назад Соседов якобы жаловался близким на плохое самочувствие. Собеседники канала также предположили, что тромбоз мог развиться после длительного перелёта в Якутию, а у самого критика ранее были проблемы с сердцем.

Версию о том, что причиной смерти Соседова мог стать оторвавшийся тромб, озвучил и продюсер Сергей Дворцов. По его словам, музыкальному критику стало плохо после съемок.

"Он умер внезапно, насколько я знаю, пришел со съемок, ему стало плохо, врачи скорой не спасли", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, вечером 23 сентября стало известно о смерти Сергея Соседова. Сторонник кремлевского диктатора и скандальный судья "Х-Фактора" скончался в возрасте 59 лет. Музыкальный критик несколько лет работал на украинском телевидении, однако после событий 2014 года и полномасштабного вторжения РФ занял прокремлевскую позицию и обвинял Украину в войне.

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