Кондратюк рассказал, как администраторы 'Х-Фактора' в курилке поставили на место Соседова из-за Крыма: выбежал красный на улицу

Украинский продюсер Игорь Кондратюк поделился, что после 2014 года, когда РФ захватила Крым, его отношения с бывшим соведущим в талант-шоу "X-Фактор" Сергеем Соседовым значительно ухудшились. По словам шоумена, российский музыкальный критик несколько раз пытался оправдать аннексию полуострова, однако его быстро поставили на место администраторы проекта.

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Кондратюк вспомнил, что после резкого разговора, который состоялся в курилке, журналист выбежал на улицу с покрасневшим лицом. Об этом 63-летний ведущий рассказал в интервью сайту BLIK.ua.

"После 2014 года и оккупации Крыма мы тяжело коммуницировали. Знаете, до того, как руководство канала запретило Соседову говорить о Крыме в эфире (он сделал попытку), его резко опустили на землю девушки-администраторы проекта. Они в курилке его просто уничтожили за попытку оправдать оккупацию Крыма Россией, он выбежал красный на улицу! Сейчас я с ним никаких отношений не поддерживаю. Он точно идейный империалист", – высказался шоумен.

Следует отметить, что еще в 2017 году Сергей Соседов попал в базу "Миротворец". Тогда ему инкриминировали оправдание российской агрессии в Крыму.

Напомним: Сергей Соседов на протяжении многих лет жил в Киеве и работал в популярных украинских проектах, в том числе "Х-Фактор" и "Шанс". Однако после начала полномасштабной войны музыкальный критик прогнулся перед Кремлем и не избегает возможности выдать бред о нашем государстве. Он заявлял: "Украина – это маленькая страна, не имеющая никакой независимости, нет вообще ничего!" Более того, по словам Соседова, он якобы поддерживает связь с некоторыми товарищами-украинцами, которые вроде бы сильно мечтают уехать в РФ.

"В Украине жить невозможно. Там идет такая неонацистская пропаганда, адская совсем. Геббельс отдыхает", – издал журналист.

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