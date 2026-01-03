У принца Луи появился конкурент: еще один королевский ребенок стал звездой из-за выходки на публике. Фото

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Луи – давно стал любимцем аудитории благодаря своим забавным выходкам на публике, однако теперь у него появился конкурент. Самый младший из трех детей членов британской монархии Майка и Зары Тиндалл – Лукас оказался в центре внимания всех присутствующих на фестивале конных скачек в городе Челтнем.

Видео дня

4-летний мальчик не мог усидеть на месте, наблюдая за соревнованием, поэтому пытался подняться на стеклянные перегородки или сделать некие акробатические трюки на стальных перилах, пишет Daily Mail. Из-за такого поведения он стал настоящей звездой ежегодного мероприятия.

В первый день 2026 года дочь принцессы Анны Зара Тиндал решила взять с собой на Челтнемский фестиваль детей и двух племянниц. Все они вели себя довольно спокойно и с восторгом наблюдали за гонками, чего нельзя сказать о Лукасе. Мальчик не сдерживал своих эмоций, делал забавные выражения лица и часто показывал язык.

Чтобы развлечься еще больше, 4-летний Лукас цеплялся за металлические перила и поднимал ноги вверх. В определенный момент он даже попытался будто повиснуть в воздухе, держась за поручень и стеклянное ограждение.

Однако все же мальчику пришлось завершить свои развлечения. Фотографам удалось заснять момент, где Зара Тиндалл делала Лукасу замечание, а он тем временем стоял с расстроенным выражением лица.

Подобные выходки подарили бешеную любовь общественности принцу Луи. В прошлом году он стал звездой торжеств по случаю 80-й годовщины Дня Победы, ведь не придерживался строгого королевского протокола и остался верен себе – беззаботным, забавным и немного дерзким. Мальчик активно "помогал" принцу Уильяму привести в порядок военную форму: сдувал воображаемую пыль, дергал элементы одежды, а также то застегивал, то расстегивал пуговицы, будто пытаясь что-то исправить. Проделку он завершил фирменным жестом – вытянув язык.

Впоследствии принц Луи решил "взяться" за своего старшего брата. Принц Джордж осторожно откинул челку со лба, что сразу заметил мальчик и повторил жест в преувеличенной, комической манере.

Как отметила эксперт по вопросам воспитания и ухода за детьми Джо Фрост, такое поведение принца Луи связано с тем, что он является очень чувствительным ребенком: "Он возбуждается сильными энергетическими переживаниями и иногда может волноваться до такой степени, что его поведение может быть непредсказуемым. Иногда это может быть мило, например, задувать свечи, или вызывающе, когда он не хочет делать то, о чем его просят родители".

Звездная няня похвалила Кейт Миддлтон и принца Уильяма за то, что они находят баланс в контроле поведения Луи. По словам эксперта, супруги оставляют пространство, чтобы сын мог быть самим собой эмоционально, и одновременно прививают важность социального поведения в общественных местах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Луи вывел из себя Кейт Миддлтон на публике и получил два замечания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!