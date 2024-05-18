У победителей Евровидения 2024 забрали хрустальный микрофон. Что известно

Победители песенного конкурса Евровидение 2024 – Немо из Швейцарии – признались, что у них нет хрустального кубка. Организаторы забрали приз у артиста после фотосессии и пресс-конференции.

Пока участник шоу не знает, вернут ли ему награду, ведь четких обещаний не услышал. Об этом Немо рассказали во время радиоэфира, видео которого появилось в TikTok.

В разговоре с ведущими певец признался, что его хрустального кубка нет в чемодане. Приз, который организаторы выдали на смену разбитому на сцене, просто забрали обратно.

"Мы точно не знаем что случилось, но он (хрустальный микрофон – ред.) не в моем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его снова. Я правда не знаю, где он сейчас", – смеясь, рассказали Немо.

Исполнитель победной песни The Code пошутил, что продолжается расследование, и предположил, что оргкомитет может прислать кубок почтой позже.

"Они дали мне новый, когда мой сломался. Потом они забрали его, потому что это был неофициальный приз, а запасной", – вспомнили Немо.

Напомним, во время исполнения своей песни на бис артист ударил кубком по сцене, и он разбился на две части. Почти сразу же победителю принесли другой микрофон, с которым он позировал на фото. Кстати, такой инцидент уже происходил в 2009 году.

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