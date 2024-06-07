'У меня эпилепсия, ужасное зрение, постоянно все теряю и забываю': украинский режиссер Герман Ненов объяснил, почему на войне ему не место

Режиссер-постановщик и креативный продюсер Герман Ненов заявил, что является законопослушным гражданином. Однако из-за эпилепсии и плохого зрения идти на войну не может.

В интервью ТаблоID Герман рассказал и о том, что плохо ориентируется в пространстве. Поэтому большую пользу принесет Украине на культурном фронте.

Герман Ненов рассказал, что у него есть военный билет. Однако длительной брони у него нет. "У меня есть брони на времена проектов, связанных с государством. Пока у меня брони нет, но я законопослушный гражданин. У меня все в порядке с данными. Но не уверен, что смогу принести войску большую пользу, я, человек, не знающий, где право и лево", – шутит режиссер.

Ненов также заверил, что больше пользы принесет не в армии, а в формировании культурного имиджа страны и в налоговом плане. "Во время Евровидения каждый из перфомансов или проявлений Украины на шоу имел большой резонанс в международных СМИ. Но если государство решит, что я должен быть на фронте, я пойду туда. Скрываться или бежать куда-то я не буду", – подчеркнул Герман.

Однако украинский режиссер признался, что у него целый ряд заболеваний, поэтому в армии себя не видит. "Я реально очень болезненный человек. У меня ужасное зрение. Также в детстве у меня была эпилепсия, поэтому я не имел физических нагрузок и даже не ходил в школу, а имел индивидуальное обучение. Поэтому я совсем не ориентируюсь в пространстве. Сейчас у меня нет эпилептических приступов, но эпилепсия – это неизлечимая болезнь, и при больших стрессах она может вернуться. Я постоянно все теряю, забываю, разбиваю", – признался Ненов.

Герман говорит, что верит в Бога и считает, что от судьбы не уйдешь. А вот бежать из родной страны у него нет желания. "В первые два дня вторжения у меня вообще была возможность уехать из страны. Но я не сделал этого тогда и не сделаю никогда. Потому что, во-первых, я люблю Украину. А во-вторых, я вообще фаталист, верю в Бога и считаю, если у человека есть судьба, то ты от этой судьбы не уйдешь. Потому что мне здесь комфортно, я могу быть здесь полезным, делать что-нибудь, что принесет пользу стране и людям", – заверил продюсер.

Ранее OBOZ.UA писал о мужчинах-знаменитостях, которые выехали из страны во время войны и не вернулись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки