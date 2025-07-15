У 'лысого' из 'Квартала 95' в прямом эфире попросили номер Зеленского: Кошевой растерялся и удивил ответом. Видео

Евгений Кошевой, известный комик из "Квартала 95", попал в курьезную ситуацию прямо во время прямого эфира. Участница шоу решила позвонить ему якобы с важной просьбой – лично дать номер президента Украины Владимира Зеленского. Реакция Кошевого оказалась неожиданной: он не только не возмутился, но и пошутил в ответ и даже пообещал скинуть номер телефона.

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Инцидент произошел в выпуске юмористического шоу "На баре", где между собой соревновались звезда "Женского квартала" и проекта "Трио Разные" Саша Машлятина и ведущая Лера Товстолес. Зрителям предложили не только смешные реплики, но и интригующее задание, что заставило актрис действовать максимально неожиданно.

Машлятини выпало оригинальное задание – позвонить Елене Кравец и попросить у нее номер Владимира Зеленского, используя заготовленную фразу: "Елена, я сразу по делу. Срочный вопрос! Срочно нужен номер Зеленского. Важные люди просят, вечером будут звонить. Можешь скинуть на Viber?"

Однако ситуация осложнилась тем, что между Машлятиной и Кравец уже длительное время продолжается серьезный конфликт, из-за которого девушка не смогла выполнить задание в первоначальном виде. Поэтому она решила заменить адресата и позвонила Евгению Кошевому – давнему коллеге из "Квартала 95".

Чтобы придать звонку еще большей абсурдности, Машлятина добавила в просьбу собственную фантазию: "Жек, привет, не разбудила, не отвлекаю? Очень срочный вопрос. Слушай, надо номер Зеленского, срочно. Серьезные люди просят. Вечером будут звонить. На Харьковском шоссе яма очень большая, надо порешать. Скинешь, пожалуйста, номер на Viber?"

История о "большой яме" изрядно рассмешила Кошевого. Он немного растерялся и с улыбкой ответил, что пришлет.

Однако позже ведущая Лера Товстолес объяснила, что на самом деле номера никто не получит, ведь все – часть розыгрыша: "Он знает, что мы никогда с такой просьбой не будем обращаться. Потому что мы сами с этого ржем".

Ранее OBOZ.UA писал, что лучший друг Зеленского рассказал о встречах с президентом во время войны. По словам знаменитости, хотя сейчас встречи происходят значительно реже, чем раньше, дружба остается крепкой и искренней.

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