Лучший друг Зеленского рассказал о встречах с президентом во время войны: не анонсируем это

Актер студии "Квартал 95" и близкий друг президента Украины Владимир Зеленский Евгений Кошевой поделился подробностями их дружбы во время войны. По словам знаменитости, хотя сейчас встречи проходят значительно реже, чем раньше, дружба остается крепкой и искренней.

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В блиц-интервью "Наше радио" Кошевой признался, что их общение почти не изменилось. Изменилась лишь частота встреч.

"Мы видимся, но просто не анонсируемся это. Периодически встречаемся. Конечно, в таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все по-прежнему, все душевно", – раскрыл актер-юморист.

Кошевой не скрывает, что общение с президентом стало редким. Как он рассказывал ранее, преимущественно это происходит в виде переписок или коротких телефонных разговоров, которые по большей части встречаются поздно вечером.

"Мы разговариваем редко. В основном переписываемся. Или если у него есть свободное время, мы можем созвониться. Обычно это происходит очень поздно вечером. Несколько раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, мы все его в этом поддерживаем".

Тематика разговоров у друзей – от личного к национальному масштабу. Однако, как признает Кошевой, часто они говорят о поездках на фронт, встречах с военными, поддержке защитников.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Кошевой ответил, нужно ли Зеленскому избираться на второй срок президентства. Артист уверен, что украинцы "не отпустят" лидера после всего, что он делает для государства.

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