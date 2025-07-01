'Ты красивая'. Что известно об ангольском репортере Хариане Верас, которая поразила Дональда Трампа: президент США флиртовал с ней в Овальном кабинете

Подписание исторического мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой в Белом доме в минувшую пятницу должно было стать главным дипломатическим событием. Однако вместо документов, рукопожатий и речей в центре внимания оказался неожиданный комплимент президента США Дональда Трампа в адрес журналистки Харианы Верас.

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Его слова – "Ты красива, и ты красива внутри" – прозвучали в присутствии вице-президента, госсекретаря, министров иностранных дел и телекамер. Сцена, мгновенно разлетевшаяся по сети, произошла во время выступления Верас – корреспондентки государственного телевидения Анголы (TPA), которая более десяти лет освещает события в Белом доме для африканской аудитории. Она прибыла в Вашингтон прямо из ДРК, чтобы рассказать о настроениях людей после достижения мирного соглашения, сообщает Daily Mail.

"Я говорила с людьми на улицах... Они знают ваше имя. Они знают, что президент Трамп прилагает все усилия, чтобы наконец принести мир в страну. Я увидела надежду. Теперь у них есть надежда на лучшие дни в Конго", – обратилась она к Трампу. Ее слова вызвали овации, но ответ президента был не менее эмоциональным – хотя и не совсем ожидаемым.

"Мне не разрешено говорить, потому что это может быть концом моей политической карьеры. Но вы красивая, и вы красивая внутри. Я хотел бы, чтобы у меня было больше таких репортеров, как вы", – ответил Трамп.

Подобный тон от лидера страны – не новость для Трампа, но ситуация вызвала смешанные реакции. Часть аудитории восприняла это как дружескую неформальность, другие – как неуместность в дипломатическом контексте. В тот момент, когда мировые медиа должны были писать о "Вашингтонском соглашении" между двумя странами, главной темой стал не договор, а внешность африканской журналистки и восхищение президента.

Стоит отметить, что Трамп не остановился на комплиментах. Как сообщает Yahoo, в конце церемонии он вручил Верас памятную президентскую монету, сказав: "Дорогая, это для тебя, хорошо?" Журналистка вежливо поблагодарила, хотя на ее лице, как отметили очевидцы, появилось легкое смущение.

Кто такая Хариана Верас

Хариана Верас – не новичок в Белом доме. Она является постоянным корреспондентом Televisão Pública de Angola (TPA) в США, освещает деятельность Конгресса, Пентагона, Госдепартамента и непосредственно администрации президента. Родом из Анголы, Верас имеет опыт работы в зонах конфликта, в частности в Центральной Африке. Ее считают одной из немногих африканских журналистов, которые имеют полноценный доступ к пресс-событиям в Вашингтоне.

Журналистка не впервые привлекает внимание своим красноречием, знанием международной политики и бескомпромиссной позицией по проблемам африканского континента. В своем выступлении она заявила, что президент Конго Феликс Чисекеди хотел бы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Он сказал, что вы этого заслуживаете. Вы работали, чтобы принести мир во всем мире, не только в Конго", – сказала Верас, не упомянув о невыполнимом "обещании закончить войну в Украине за 24 часа", которые длятся уже более полугода.

Само "Вашингтонское соглашение", подписанное между Руандой и ДРК, уже назвали прорывом. Оно предусматривает прекращение боевых действий, разоружение повстанческих группировок и контроль над природными ресурсами. В частности, согласно договоренности, США получат стратегический доступ к конголезским залежам золота, меди и лития – ресурсов, которые являются ключевыми для развития энергетики и высоких технологий.

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