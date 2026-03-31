Тяжелая болезнь унесла жизнь народного артиста Украины и основателя группы 'Соколы' Михаила Мацялко

30 марта 2026 года умер 30 марта народный артист Украины, певец и основатель группы "Соколы" Михаил Мацялко. Ему было 79 лет.

О смерти артиста после продолжительной болезни сообщили в Управлении культуры и развития туризма Дрогобычского городского совета. Саму болезнь там решили не раскрывать.

"После продолжительной болезни отошел в вечность Михаил Мацялко – выдающийся украинский певец, Народный артист Украины, основатель и неизменный художественный руководитель легендарной группы "Соколы". Михаил Мацялко посвятил свою жизнь украинской песне и культуре. Вместе с братом Иваном Мацялко и певицей и композитором Марией Шалайкевич – он стоял у истоков создания самобытного коллектива, который стал гордостью Дрогобыча и всей Украины", – написали там.

Михаил Мацялко родился 24 октября 1946 года в селе Батятичи Львовской области. Образование получил в Дрогобычском педагогическом институте имени Ивана Франко, который окончил в 1972 году. Уже в зрелом возрасте полностью посвятил себя музыке и организации творческих проектов.

Ключевым этапом его жизни стало создание группы "Соколы" в 1990 году. Вместе с братом Иваном Мацялко, женой-певицей и композитором Марией Шалайкевич и другими единомышленниками он сформировал коллектив, который стал успешным проектом. Именно "Соколы" одними из первых на профессиональной сцене возобновили исполнение песен Украинских сечевых стрельцов (УСС) и Украинской повстанческой армии (УПА), придав им новое звучание и широкую огласку.

В репертуаре коллектива были как народные произведения, так и современные композиции, созданные специально для "Соколов".

В 1990-х годах они активно гастролировали на ведущих концертных площадках Украины. Впоследствии коллектив начал международную деятельность – концерты проходили в США, Канаде, Великобритании, странах Европы и Южной Америки. Группа собирала полные залы и представляла украинскую песню для диаспоры и мировой аудитории.

Кроме творческой деятельности, Михаил Мацялко проявил себя как организатор и продюсер. Именно он стоял за формированием репертуара, сценического образа и гастрольной стратегии коллектива.

За свою карьеру артист записал ряд музыкальных альбомов, среди которых:

"Гей, зі Львова до Мукачева" (1990),

"Усі ми прагнемо любові" (1994),

"Вона одна" (1998),

"Я так тебе люблю" (2007),

"Мамина молитва" (2013).

В 1995 году Мацялку было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а в 2002 году – народного артиста Украины.

