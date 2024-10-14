TUMAZAR победил в 'Клубе 1%' и забрал 100 тысяч гривен: на что певец их потратит и почему заставил Тимура Мирошниченко танцевать гопак

Блогер и преподаватель английского языка Назар Туманик, известный как TUMAZAR, одержал победу на шоу "Клуб 1%", которое транслируют на телеканале 1+1, и рассказал, что планирует свой выигрыш – 100 тысяч гривен – задонатить на армию. Он говорит, что в любом случае это сделал бы, хоть и меньшей суммой.

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Поэтому TUMAZAR решил поспорить, что если он станет победителем, то заберет с собой не только 100 тысяч гривен, но и ведущий – Тимур Мирошниченко – на всю страну станцует гопак. Блогер действительно стал первым участником в шоу "Клуб 1%", которому удалось попасть в 1% самых сообразительных людей в Украине, поэтому телеведущему пришлось выполнять обещание. Посмотреть шоу можно на YouTube.

По правилам игры 1200 участников из разных уголков Украины собрались в одном месте, чтобы посоревноваться за звание одного из самых сообразительных людей в стране, которые составляют 1% всего населения. Присутствующие вынуждены отвечать на вопросы разной сложности. С каждым уровнем процент сообразительных людей уменьшается от 100% до одного.

Во время текущего выпуска TUMAZAR соревновался с двумя другими участниками на уровне 15% и смог победить на всем шоу, ведь его соперники ответили неправильно.

"Если честно, я больше всего боялся вот такой ситуации, что я один останусь. Потому что какая-то ответственность давит", – прокомментировал TUMAZAR свою победу.

Тогда он решил, что готов подумать о загадке, которую смогут решить только 1% людей. Однако, чтобы продолжить шоу, блогер поспорил с Тимуром Мирошниченко, что ведущий станцует гопак в честь победы.

"Хорошо, гопак так гопак, – согласился Мирошниченко и продолжил: – Назар, вы сегодня создали историю. Вы единственный, кто достался так далеко в нашей программе. Сегодня, согласно международным правилам игры "Клуб 1%", которые разработала BBC Studios, вам нет никакого смысла отвечать на вопросы на 10% и 5%".

Тогда перед блогером предстал выбор – либо забрать заработанные 10 тысяч гривен, либо ответить на загадку для 1% и получить все, что есть в банке – 100 тысяч гривен. TUMAZAR решил играть дальше.

Ему удалось ответить на последнюю загадку правильно, поэтому Тимуру Мирошниченко пришлось станцевать гопак. Однако он попросил блогера составить ему компанию. "Мы танцуем гопак хуже, чем ведем шоу и побеждаем в нем", – прокомментировал ведущий.

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