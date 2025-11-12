Участница 'Холостяка 14' неудачно пошутила об отключении света и разозлила украинцев: ей ответили в ДТЭК

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк 14" Надин Головчук нарвалась на волну критики в сети из-за возмутительной шутки об отключении света. Девушка обратилась к ДТЭК и насмешливо отметила, что у нее есть ощущение, будто в Хмельницком произошел "апокалипсис".

Пожаловаться на отсутствие электроэнергии модель решила в своих Instagram-stories. Пользователи сети не стали скрывать злость из-за такой "шутки", поэтому прислали участнице реалити немало гневных сообщений.

"Ох и ДТЭК, а в Хмельницком какой апокалипсис? По студиям лажу, ищу свет. Какая стоимость генераторов?", – написала фотомодель.

Увидев такое сообщение, украинцы решили напомнить Надин Головчук, что в нашей стране идет война и враг постоянно атакует энергетику, поэтому подобные "шутки" абсолютно неуместны:

"Ну действительно, Хмельницкий наверняка же другая страна, где нет русских".

"Война в стране. Кажется, это не смешно".

"Ну да, пусть у нас в Сумах еще больше выключают, чтобы Хмельницкий сиял как Лас-Вегас. И так по полсуток сидим без света, так еще и обстрелы постоянные. Но мы потерпим, ничего, лишь бы только в Хмельницком свет был".

"Очень нравилась Надин с "Холостяка", пока не увидела это сегодня в ее stories. Действительно, в Хмельницком все классно, давай выключать свет только в Харькове, Полтаве, Киеве, Сумах, там где "апокалипсис".

Ответ ДТЭК

Компания решила не оставлять без внимания такое обращение со стороны Надин Головчук. Представители ДТЭК прислали фотомодели личное сообщение, где отметили, что не работают в ее городе.

"Здравствуйте. С радостью хотели бы вам помочь, однако ДТЭК не работает в Хмельницкой области. У вас другой оператор системы распределения. Хмельницкоблэнерго это отдельная, независимая от нас компания", – отметили в организации.

Реакция участницы "Холостяка 14" на хейт

Со временем Надин Головчук решила ответить на весь негатив, с которым столкнулась в сети. Фотомодель отметила, что людям лучше тратить свое время не на гневные сообщения, а на помощь защитникам.

"Я такой же человек, как и вы все, который живет в войне. Переехала из того Хмельницкого в Киев, где бомбят, если вы переживаете за мой "покой" и неравные условия с вами, то радуйтесь, что я тоже попадаю под агрессию россиян. Не переезжала никуда за границу и не собираюсь", – написала участница "Холостяка 14".

Головчук призвала людей, которым не нравится то, как она ведет страницы в соцсетях, просто отписаться. В частности, она подчеркнула, что в наше сложное время украинцы должны поддерживать друг друга, а не травить.

