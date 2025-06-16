Травести-дива Монро рассекретила свой 'специфический' семейный статус после алкогольной зависимости

Украинская блогер Неугомонная Монро приоткрыла завесу своей личной жизни. По словам травести-дивы, она наконец разорвала долговременный "роман" с алкоголем, а вот построить прочные отношения ей пока не удалось.

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Однако инфлюенсер не может назвать себя одинокой. Как объяснила интернет-знаменитость в интервью Алине Доротюк, она имеет "специфическую" семью со своей близкой подругой Графиней, с которой дружит уже 25 лет, поскольку между ними существуют тесная партнерская взаимосвязь.

"Долгое время у меня были отношения с алкоголем, я их закончила. Интимно-партнерских отношений нет. Готова ли я? Пожалуй, да. Но травмы прошлого не дают мне их построить. Я над этим сейчас работаю. Это очень сложно. И у меня есть партнерские отношения с Графиней. Она год назад родила сына и, можно сказать, это определенная форма семьи. Это дружеские партнерские отношения", – рассказала травести-дива.

Монро также развеяла все слухи о том, что наследник Графини – Лев – якобы является ее сыном. По словам блогера, если бы она действительно имела ребенка, то не скрывала бы этого от общественности. Однако на самом деле инфлюенсер просто помогает близкой подруге с воспитанием мальчика.

"Если бы это был мой ребенок, я бы об этом сказала. И все. Просто люди не допускают того момента, что бывают такие отношения, где по факту чужой человек помогает женщине, которой трудно. Нет, это не мой ребенок. Биологически это не мой ребенок", – поделилась знаменитость.

Кстати, как призналась Монро, она приняла решение избавиться от алкогольной зависимости именно в тот период, когда Графиня была беременна. Травести-дива понимала, что должна будет помогать подруге, которая на нее рассчитывает, поэтому не могла позволить себе быть в нетрезвом состоянии.

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