Трансгендерная жена военного стала 'Мисс Мэриленд': кто такая Бейли Энн Кеннеди, которая может завоевать титул 'Мисс США'

Участница американских конкурсов красоты Бейли Энн Кеннеди стала первой трансгендерной обладательницей титула "Мисс Мэриленд". Теперь жена военного сможет сразиться за звание "Мисс США".

Как пишет Marca, Бейли не только стала первой трансженщиной-победительницей конкурса красоты в штате, но и первой участницей азиатского происхождения, завоевавшей корону. OBOZ.UA расскажет больше о красавице.

Бейли Энн исполнился 31 год, хотя раньше участие в соревновании могли принимать модели, которым еще нет 28 лет. Для победительницы камбоджийского происхождения корона – это не только личное достижение, но и возможность продвигать интересы ЛГБТК+ сообщества.

"Я надеюсь, что моя победа откроет некоторые двери, откроет сердца людей, чтобы они увидели, что существует множество аспектов ЛГБТ-сообщества. Я надеюсь, что смогу внести положительный вклад в общество, изменив его к лучшему", – сказала американка.

В этом году оргкомитет "Мисс Вселенная" решил снять возрастные ограничения для участниц, открыв больше возможностей для женщин после 28 лет.

Бейли Энн в 2019 году вышла замуж за военного. У них есть две собаки, влюбленные часто путешествуют и занимаются общественной деятельностью.

Ранее OBOZ.UA писал, что победу в конкурсе красоты "Мисс Алабама" завоевала 23-летняя модель plus size - Сара Милликен. После официального оглашения результатов на День благодарения она столкнулась с большим количеством хейта.

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