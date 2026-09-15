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Трансгендерная дочь Лиева Шрайбера получила награду "прорыв года" и вошла в историю моделинга: как она выглядит

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,4 т.
Трансгендерную дочь Лиева Шрайбера удостоили почетной награды
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Дочь голливудских актеров Лиева Шрайбер и Наоми Уоттс – 17-летняя Кай Шрайбер – стала победительницей в номинации "Прорыв года среди моделей" на ежегодной церемонии Fashion Media Awards. Благодаря этому достижению она громко вошла в историю индустрии моды, ведь стала первой трансгендерной девушкой, удостоенной этой почетной награды.

Во время церемонии награждения Кай Шрайбер выступила с эмоциональной речью, в которой откровенно призналась: получение этого титула кажется ей чем-то "нереальным", особенно учитывая, что развивать карьеру она начала не так давно. Отдельно дочь Шрайбера выразила благодарность всем трансгендерным моделям, которые "проложили для нее" этот путь, пишет Fashion Times.

Кай Шрайбер получила награду "Прорыв года среди моделей"

"Я – первая трансгендерная девушка, получившая эту награду. Это было бы невозможно, если бы не все мои "сестры", которые проложили для меня путь в этой индустрии. Я всегда помню об этом, куда бы ни пришла", – сказала юная модель.

Кай Шрайбер также подчеркнула, что ей невероятно повезло, что она получает "безусловную поддержку" от своих родителей. По словам модели, Лиев Шрайбер и Наоми Уоттс, которые расстались в 2016 году, всегда делали ее счастливой и помогали в достижении мечты.

Девушка поблагодарила родителей за поддержку

Напомним, что Кай Шрайбер начала активно развивать модельную карьеру в 2025 году. Она дебютировала на подиуме во время показа осенней коллекции бренда Valentino в рамках Недели моды в Париже, вскоре после чего подписала контракт с агентством IMG Models.

Кай Шрайбер дебютировала в качестве модели в 2025 году

В настоящее время трансгендерная девушка работает на нескольких ведущих рынках, в частности, в Нью-Йорке, Париже, Милане, Лондоне, Лос-Анджелесе и Сиднее. Кай Шрайбер сотрудничала с мировыми брендами Mugler, Jean Paul Gaultier и Iris van Herpen, а также появлялась на страницах глянцевых журналов AnOther Magazine и Harper's Bazaar Italia.

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