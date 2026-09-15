Трансгендерная дочь Лиева Шрайбера получила награду "прорыв года" и вошла в историю моделинга: как она выглядит

Дочь голливудских актеров Лиева Шрайбер и Наоми Уоттс – 17-летняя Кай Шрайбер – стала победительницей в номинации "Прорыв года среди моделей" на ежегодной церемонии Fashion Media Awards. Благодаря этому достижению она громко вошла в историю индустрии моды, ведь стала первой трансгендерной девушкой, удостоенной этой почетной награды.

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Во время церемонии награждения Кай Шрайбер выступила с эмоциональной речью, в которой откровенно призналась: получение этого титула кажется ей чем-то "нереальным", особенно учитывая, что развивать карьеру она начала не так давно. Отдельно дочь Шрайбера выразила благодарность всем трансгендерным моделям, которые "проложили для нее" этот путь, пишет Fashion Times.

"Я – первая трансгендерная девушка, получившая эту награду. Это было бы невозможно, если бы не все мои "сестры", которые проложили для меня путь в этой индустрии. Я всегда помню об этом, куда бы ни пришла", – сказала юная модель.

Кай Шрайбер также подчеркнула, что ей невероятно повезло, что она получает "безусловную поддержку" от своих родителей. По словам модели, Лиев Шрайбер и Наоми Уоттс, которые расстались в 2016 году, всегда делали ее счастливой и помогали в достижении мечты.

Напомним, что Кай Шрайбер начала активно развивать модельную карьеру в 2025 году. Она дебютировала на подиуме во время показа осенней коллекции бренда Valentino в рамках Недели моды в Париже, вскоре после чего подписала контракт с агентством IMG Models.

В настоящее время трансгендерная девушка работает на нескольких ведущих рынках, в частности, в Нью-Йорке, Париже, Милане, Лондоне, Лос-Анджелесе и Сиднее. Кай Шрайбер сотрудничала с мировыми брендами Mugler, Jean Paul Gaultier и Iris van Herpen, а также появлялась на страницах глянцевых журналов AnOther Magazine и Harper's Bazaar Italia.

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