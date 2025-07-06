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"Тошнит от каждого слова". Звезда TikTok Вадим Яценко шокировал историей родственницы, которая вырвалась из оккупационного Мариуполя

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
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'Тошнит от каждого слова'. Звезда TikTok Вадим Яценко шокировал историей родственницы, которая вырвалась из оккупационного Мариуполя

Пока вся страна восхищается видео с хором "Гомон" Львовского органного зала, которое набрало в TikTok более 7 миллионов просмотров, руководитель коллектива Вадим Яценко открывает не менее сильную историю, которая коснулась его семьи в Мариуполе.

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Бабушка жены артиста испытала ужасы оккупации, а после – буквально возненавидела все русское, в частности – язык, на котором разговаривала более 70 лет. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Тошнит от каждого слова". Звезда TikTok Вадим Яценко шокировал историей родственницы, которая вырвалась из оккупационного Мариуполя

"Бабушка моей жены всю жизнь разговаривала на русском, – рассказывает Вадим Яценко. – А сейчас ее буквально тошнит от всего русского – от каждого слова. Она полностью перешла на украинский язык. Я рассказываю это для тех, кто до сих пор утверждает, что "имеет не ту челюсть", чтобы говорить на украинском. И для тех, кто считает, что "нет разницы, на каком языке ты общаешься". Есть разница – еще и какая. Я сам вырос в русифицированной среде, во времена моего детства из телевизора пели Киркоров и Басков. Наше настоящее движение к самоидентичности началось не в 1991 году, когда получили независимость, а значительно позже. Мы еще долгие годы продолжали жить под российским культурным колпаком. Нам мягко и системно вбивали в голову тезис об "одном народе" – и это не вызывало сопротивления".

"Тошнит от каждого слова". Звезда TikTok Вадим Яценко шокировал историей родственницы, которая вырвалась из оккупационного Мариуполя

По словам Вадима Яценко, большинство родственников жены выехали из города до 24 февраля 2022 года. Но бабушка Екатерина осталась. Две недели она жила в подвале, а когда закончилась еда и вода, отправилась под обстрелами пешком к своему дому: "Она пряталась в подвале вместе с подругами. Когда закончились провизия, сказала: "Мне уже за 70, уже нечего терять". И отправилась пешком домой – около восьми километров. Рассказывала, погибшие люди лежали прямо на дорогах – их было очень много. А тем временем над головой пролетали ракеты. Где-то на третью неделю оккупации ей удалось сесть на эвакуационный автобус в Запорожье. А уже оттуда мы забрали ее во Львов".

Вспоминая довоенный Мариуполь, Вадим Яценко делится теплыми воспоминаниями, которые сейчас больно контрастируют с тем, что осталось от города после российского вторжения: "Мы с Настей не раз бывали в Мариуполе – приезжали к родственникам, отдыхали на море. Город действительно расцветал с годами: открывались новые рестораны, ремонтировали дороги, обновляли аллеи. Жизнь бурлила. Но в один миг все оборвалось – с началом полномасштабного вторжения, когда Мариуполь начали бомбить".

Полное интервью с Вадимом Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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