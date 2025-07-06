'Тошнит от каждого слова'. Звезда TikTok Вадим Яценко шокировал историей родственницы, которая вырвалась из оккупационного Мариуполя

Пока вся страна восхищается видео с хором "Гомон" Львовского органного зала, которое набрало в TikTok более 7 миллионов просмотров, руководитель коллектива Вадим Яценко открывает не менее сильную историю, которая коснулась его семьи в Мариуполе.

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Бабушка жены артиста испытала ужасы оккупации, а после – буквально возненавидела все русское, в частности – язык, на котором разговаривала более 70 лет. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Бабушка моей жены всю жизнь разговаривала на русском, – рассказывает Вадим Яценко. – А сейчас ее буквально тошнит от всего русского – от каждого слова. Она полностью перешла на украинский язык. Я рассказываю это для тех, кто до сих пор утверждает, что "имеет не ту челюсть", чтобы говорить на украинском. И для тех, кто считает, что "нет разницы, на каком языке ты общаешься". Есть разница – еще и какая. Я сам вырос в русифицированной среде, во времена моего детства из телевизора пели Киркоров и Басков. Наше настоящее движение к самоидентичности началось не в 1991 году, когда получили независимость, а значительно позже. Мы еще долгие годы продолжали жить под российским культурным колпаком. Нам мягко и системно вбивали в голову тезис об "одном народе" – и это не вызывало сопротивления".

По словам Вадима Яценко, большинство родственников жены выехали из города до 24 февраля 2022 года. Но бабушка Екатерина осталась. Две недели она жила в подвале, а когда закончилась еда и вода, отправилась под обстрелами пешком к своему дому: "Она пряталась в подвале вместе с подругами. Когда закончились провизия, сказала: "Мне уже за 70, уже нечего терять". И отправилась пешком домой – около восьми километров. Рассказывала, погибшие люди лежали прямо на дорогах – их было очень много. А тем временем над головой пролетали ракеты. Где-то на третью неделю оккупации ей удалось сесть на эвакуационный автобус в Запорожье. А уже оттуда мы забрали ее во Львов".

Вспоминая довоенный Мариуполь, Вадим Яценко делится теплыми воспоминаниями, которые сейчас больно контрастируют с тем, что осталось от города после российского вторжения: "Мы с Настей не раз бывали в Мариуполе – приезжали к родственникам, отдыхали на море. Город действительно расцветал с годами: открывались новые рестораны, ремонтировали дороги, обновляли аллеи. Жизнь бурлила. Но в один миг все оборвалось – с началом полномасштабного вторжения, когда Мариуполь начали бомбить".

Полное интервью с Вадимом Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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