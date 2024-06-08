Топ-5 детей знаменитостей, отказавшихся от известных фамилий своих родителей. Фото

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло решила официально отказаться от двойной фамилии. В день своего восемнадцатилетия она подала документы с просьбой о юридическом изменении имени. Из-за напряженных отношений с отцом, девушка убрала "Питт" из своей фамилии, оставив только "Джоли". Ранее 15-летняя дочь бывших супругов, являясь ассистенткой матери в создании мюзикла "Аутсайдеры", сделала похожее заявление. Девушка указала себя на официальной афише как Вивьен Джоли.

Несмотря на большое количество привилегий от известной фамилии, дети знаменитостей все чаще пытаются избавиться от ярлыка nepo baby, который означает, что популярности и успеха они достигли только благодаря родителям. Предлагаем вспомнить имена потомков звезд, решивших отречься от этого "обузы". Подборку знаменитостей сделал журнал HELLO.

Малия Обама

Начав режиссерскую карьеру, дочь бывшего президента США отказалась от фамилии отца. Об этом стало известно во время дебюта первого короткометражного фильма "Сердце" на кинофестивале "Санденс", когда 25-летняя девушка указала себя как Малия Энн.

Сури Круз

Во время выступления Head Over Heels в Нью-Йорке, дочь Кэти Холмс от Тома Круза появилась с новым именем. Играя роль Филоклеи в сценическом шоу, 18-летняя Сури не указала фамилию отца во время кастинга. Вместо этого девушка выбрала отчество матери – Ноэль.

Эль Кинг

Профессиональная американская кантри-певица является дочерью комедийного актера Роба Шнайдера. Настоящее имя девушки – Таннер Эль Шнайдер. Однако вместо отцовской девушка использует фамилию матери – Кинг.

Анджелина Джоли

Известная американская актриса имела тяжелые отношения со своим отцом, постоянно исчезавшим из ее жизни. Поэтому 12 сентября 2002 года Анджелина Джоли юридически отказалась от фамилии Войт, заменив ее на Джоли, которую первоначально использовала как сценический псевдоним.

Уиллоу и Джейден Смит

Несмотря на безоговорочное сходство со своими родителями, Уиллоу и Джейден отказались от фамилии "Смит", продолжая свою карьеру артистов. На одном из интервью парень рассказал, что сестра начала использовать только свое имя задолго до того, как он сам принял такое решение.

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