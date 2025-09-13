Арсен Мирзоян развеселил фактом о ссоре с тещей Ниной Матвиенко: за что певица ругала зятя

Украинский певец Арсен Мирзоян рассмешил ведущую интересной деталью о своем общении с тещей, легендарной исполнительницей Ниной Матвиенко, которая отошла в вечность 8 октября 2023 года. По словам артиста, "квітка-душа" могла легко его поругать, однако делала это особым образом.

Видео дня

Как вспомнил муж Тони Матвиенко, легенда украинской музыки никогда не кричала на него, но одним взглядом давала понять, что он делает что-то не то. Об этом исполнитель рассказал в проекте "55 на 5".

"Она не повышала голос. Могла просто взглянуть. Она посмотрела, и ты все понял сразу", – раскрыл певец интересный факт о Нине Матвиенко, чем развеселил ведущую шоу Алину Шаманскую.

А вот отругать Арсена Мирзояна теща могла по нескольким причинам. Как отметил певец, Нина Матвиенко могла сделать замечание, если он начинал использовать язык страны-агрессора, или же не соблюдал порядок в доме.

"Ругала за то, что я иногда переходил на русский. Потому что я же из Запорожья, и у меня такое бывает. Или если наляпаю. Бывало мою посуду и налью воды на пол", – рассказал артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, как Нина Матвиенко ссорилась с друзьями дочери, которые разговаривали на русском языке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!