Тоня Матвиенко выпустила пронзительную песню с голосом покойной мамы, сгенерированным ИИ. Видео

Украинская певица Тоня Матвиенко выпустила новую песню, посвященную ее матери – народной артистке Украины Нине Матвиенко, ушедшей в мир иной осенью прошлого года. Особенностью композиции стало то, что в конце звучат слова голосом легендарной "Квитки-Души", сгенерированные искусственным интеллектом.

Как отметила автор, новая песня "Ты – это я" символизирует связь детей и родителей. Официальный видеоклип вышел на YouTube -странице Тони Матвиенко.

Певица также считает, что "мы – продолжение своих родителей", поэтому строки композиции найдут отклик у многих украинцев. И если внешность не всегда идентифицирует членов семьи, добавляет артистка, то все можно понять по голосу, движениям и привычкам. "Это сложно объяснить словами, но возможно с помощью творчества. Песня "Ты – это я" именно об этом", – говорит Тоня Матвиенко.

Звезда поет о том, насколько она схожа со своей матерью. В конце можно услышать фразу голосом Нины Матвиенко. Этот фрагмент был создан с помощью ИИ.

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