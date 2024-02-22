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Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
3 минуты
207
Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Украинские звезды очень нежно и щемяще высказываются о своих родителях и детях, демонстрируя прочную связь между тремя поколениями женщин. Они не просто близки, но и часто очень похожи внешне.

И после смерти своих матерей некоторые знаменитости тепло и трогательно о них отзываются в публичном пространстве, чествуя память. OBOZ.UA решил рассказать об украинских звездных женщинах, имеющих крепкие семейные узы.

Нина Матвиенко

"Цветок-душа" украинской песни и ее наследница-певица Тоня Матвиенко были близки, поэтому смерть Нины Матвиенко она переживала очень болезненно. Талант Народной артистки передался ее дочери, а любовь исполнительницы к внукам была столь сильна, что умиляла всех, кто становился свидетелем их теплых встреч.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Ольга Сумская

Анна Ивановна Сумская, мама известной актрисы Ольги Сумской, умерла в 2022 году, не дожив до 90-летнего юбилея. Однако до последних дней ее связь с дочерью и внучками была неразрывной. Они вместе с дочерями знаменитости проводили праздники и делали фото в память.

"Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал. Ты там, далеко, в засветах, но вместе с нами всегда, я это знаю", – писала звезда.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Камалия

Украинская певица Камалия унаследовала от матери Инны черты лица. Их часто можно увидеть на фото вместе с маленькими дочками исполнительницы, которые прижимаются к бабушке.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Ада Роговцева

Дочь легендарной актрисы Екатерина Степанкова в соцсетях вспоминает маму даже чаще, чем она сама. Невооруженным глазом видно, как младшие поколения – дочь и внучка Даша – уважают и любят 86-летнюю звезду тетра и кино. У них даже есть общая фотосессия в украинском аутентичном стиле.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Вера Брежнева

Мама Веры Брежневой Тамара Галушка, уже отметившая 70-летний юбилей, не часто появляется в публичном пространстве, но когда журналистам удавалось с ней пообщаться, они узнавали много нового о звезде. Например, то, что именно мама всегда верила в славу и признание артистки.

Сама певица называет Тамару Галушко "главной женщиной в семье" и бережет от любознательных глаз.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Алеша

О маме певицы Алеши почти ничего неизвестно, ведь звезда впервые показала ее всего три года назад. Поздравляя Людмилу Кучер, Алеша Тополя призналась, что именно она научила звезду быть хорошей мамой и певицей. В комментариях подписчики вокалистки заметили, что они с мамой очень похожи.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

Оля Полякова

В семье Оли Поляковой насколько крепкие женские узы, что у нее даже есть общий клип с мамой Светланой и двумя дочерьми.

Общих фотографий бабушки, дочери и внучек можно найти немало, и почти под каждым из них пользователи сравнивают их черты и ищут сходства.

"В своей голове она родила меня в Букингемском дворце и всю жизнь мне говорила: "Оля, будь леди". Фразу эту я ненавидела и леди быть не собиралась", – шутила когда-то певица.

Матвиенко, Роговцева, Полякова и другие знаменитости, доказавшие прочную связь между тремя поколениями женщин. Фото

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